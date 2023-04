PSV: le conseil de Mbappé que Xavi Simons garde toujours en tête

Dans une interview pour le journal néerlandais De Telegraaf, Xavi Simons est revenu sur son passage au PSG et les bons souvenirs qu'il en garde. Aujourd'hui titulaire indiscutable au PSV Eindhoven, il dit toujours garder en tête un conseil que lui avait donné Kylian Mbappé.

Un conseil de grand frère. Xavi Simons, ancien milieu de terrain du PSG faisant les beaux jours du PSV Eindhoven cette saison, a confié dans une interview pour le média néerlandais De Telegraaf garder toujours en tête un conseil que Kylian Mbappé lui a distillé durant ses années au sein du club parisien.

"C'est ce que j'ai toujours à l'esprit"

Sur son passage au Parc des Princes (11 matchs disputés avec l'équipe pro entre 2021 et 2022), il raconte que "c'était un rêve et une belle expérience". Il dit aussi y avoir noué une belle amitié avec Kylian Mbappé, qui lui a prodigué quelques conseils: "J'ai beaucoup parlé avec lui et il m'a toujours dit : 'Il n'y a pas d'âge dans le football'. Si un jeune de 21 ans est meilleur qu'un jeune de 25 ans, c'est le jeune de 21 ans qui jouera. C'est ce que j'ai toujours à l'esprit."

Le milieu offensif qui vient de fêter ses 20 ans a également beaucoup appris de Neymar. "Je connaissais déjà Neymar à Barcelone. Il s'est occupé de moi quand j'ai rejoint le PSG à 17 ans. J'allais parfois dîner avec lui, il me parlait beaucoup et me donnait des conseils. Je suis toujours en contact avec lui", confie-t-il au média néerlandais.

"On verra ensuite"

Il reconnaît aussi vouer une admiration sans limite à Frenkie de Jong, son compatriote du FC Barcelone: "Quel joueur ! Je l'avais beaucoup vu à la télévision, mais maintenant je l'ai vu en direct et j'espère pouvoir jouer avec lui au milieu de terrain pendant de nombreuses années. C'est spécial de voir comment il comprend le football, comment il bouge et dribble."

Actuel meilleur buteur de l'Eredivisie avec 14 buts et 7 passes décisives, Xavi Simons sera l'une des attractions du prochain mercato. Et il confie que son avenir est loin d'être scellé: "Je dois bien terminer la saison et nous verrons ensuite. Maintenant, il y a les matches, où il faut prouver ce que l'on sait faire. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe."

"La Ligue des champions est une priorité pour moi"

"On ne sait pas ce qui peut se passer dans trois ou quatre semaines, mais ce que je peux dire, c'est que je suis très reconnaissant d'être ici et d'avoir pu faire mes preuves au PSV. J'ai encore cinq ans de contrat ici et cet été, j'aurai une conversation avec Marcel (Brands), l'entraîneur et tout le monde", poursuit celui qui a quitté le PSG l'été dernier.

Le PSV est actuellement troisième d'Eredivisie, place qualificative seulement pour les barrages de Ligue Europa, et Xavi Simons a admis qu'il était important pour lui de terminer deuxième et d'obtenir une place en Ligue des champions: "Je me bats jusqu'au bout pour la première place et non pour la deuxième, mais si nous n'atteignons pas la première place, il est très important pour le club et pour tout le monde que nous soyons deuxièmes. Pour les joueurs, le fait de participer ou non à la Ligue des champions fait également une grande différence. C'est une priorité pour moi. C'est également très important pour mon développement."