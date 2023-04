Mercato: le PSG hésiterait à tenter de faire revenir Xavi Simons

Le Paris Saint-Germain dispose d’une clause de rachat pour rapatrier Xavi Simons, parti libre au PSV Eindhoven l’été dernier. Mais, d’après Le Parisien, le club de la capitale n'est pas sûr de vouloir s’aligner sur le jeune ailier néerlandais, qui flambe ces derniers mois.

Xavi Simons va-t-il avoir une nouvelle chance de faire ses preuves à Paris ? Parti libre du PSG l’été dernier pour rejoindre le PSV Eindhoven, l'ailier néerlandais de 19 ans a littéralement explosé cette saison. Auteur de 17 réalisations toutes compétitions confondues, il est actuellement le meilleur buteur européen de moins de 20 ans.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

À Paris, ses performances sont scrutées de près. Même s'il est sous contrat jusqu’en 2027 avec le PSV, le club de la capitale dispose d’une clause de rachat estimée à 12 millions d’euros pour le rapatrier. Comme expliqué par Le Parisien, cette clause donne une sorte de priorité à Paris, qui, en cas d’accord avec le PSV et Xavi Simons, peut doubler tout le monde dans le dossier. "À la fin, j'ai le dernier mot", avait tenu à préciser le joueur dans un entretien à Marca en février.

Au PSG, la concurrence à son poste est forte

Selon la presse néerlandaise, cette clause ne peut être activée que lors du prochain mercato estival. S’il veut faire revenir Xavi Simons, le PSG va donc devoir rapidement s’activer dans ce dossier. Mais, selon Le Parisien, le club de la capitale n’est pas encore sûr de vouloir passer à l’attaque.

Si le contact reste permanent avec lui ou son entourage, la construction actuelle de l’effectif pourrait faire douter les dirigeants parisiens. Ailier capable de jouer à droite comme à gauche, Xavi Simons dispose d’un profil similaire à ceux de Neymar et Kylian Mbappé. Il existe donc un risque d’empiler les joueurs au même poste.

Pour l'instant, le joueur formé à la Masia a de toute façon laissé entendre qu’il souhaitait s'imposer sur la durée au PSV: "Je comprends que les gens me posent des questions sur la clause qui stipule que le PSG pourrait me racheter. Après je pense aussi que j'ai signé au PSV pour 5 ans non ? J'ai une situation stable ici. Le club a confiance en moi. Je veux réussir de grandes choses ici", a-t-il récemment assuré au média néerlandais Algemeen Dagblad. S’il décide de foncer dans ce dossier, le PSG devra vraisemblablement se montrer convaincant.