Allemagne: la colère de Flick après la nouvelle défaite de la Mannschaft, à un an de l'Euro

L'Allemagne, éliminée dès le premier tour du Mondial au Qatar, s'est inclinée en match amical vendredi à Varsovie contre la Pologne (1-0). Un résultat inquiétant à un an de "son" Euro.

A un an de l'Euro 2024 disputé à domicile, l'Allemagne n'est pas parvenue à s'extirper de sa série de mauvais résultats en s'inclinant contre la Pologne en match amical vendredi soir à Varsovie (1-0). Les Allemands ont concédé un but de Jakub Kiwior et n'ont pas su franchir Wojciech Szczesny, très bon dans les buts polonais.

Les joueurs de Hansi Flick, éliminés dès le 1er tour de la Coupe du monde en décembre 2022, sont qualifiés d'office pour le prochain Championnat d'Europe en tant que pays organisateur. Ils sont ainsi lancés dans un long tunnel de quinze mois de matchs amicaux. Vainqueurs du modeste Pérou (2-0) fin mars, les Allemands se sont ensuite inclinés contre la Belgique (3-2) à Cologne. Lors de la fenêtre de juin, ils ont arraché dans les dernières minutes le match nul contre l'Ukraine (3-3) à Brême, et se sont donc inclinés à Varsovie contre la Pologne de Robert Lewandowski, huitième de finaliste du Mondial 2022 (éliminée par la France).

Le match de mardi à Gelsenkirchen contre la Colombie doit permettre aux coéquipiers de Joshua Kimmich de retrouver la victoire sous peine de se retrouver sous une énorme pression avant les rencontres de septembre contre le Japon (le 9) à Wolfsburg et la France (le 12) à Dortmund. Vendredi soir, l'Allemagne a montré deux visages totalement différents: en première période, elle a été dominée et a logiquement encaissé le seul but de la rencontre. Après un corner, Thilo Kehrer a eu un temps de retard par rapport à Kiwior qui l'a devancé pour ouvrir le score à la demi-heure de jeu (31e).

"On en trop peu fait"

La seconde période a été de bien meilleure facture pour la Mannschaft face à une équipe polonaise entraînée depuis janvier par l'ancien sélectionneur du Portugal Fernando Santos, et regroupée devant sa surface de réparation. Dès le retour des vestiaires, le défenseur latéral gauche de l'Inter Milan Robin Gossens a buté sur Wojciech Szczesny à la 48e. Une minute plus tard, Kimmich a tiré sur la transversale d'une belle tentative de loin. Tout au long de la seconde période, Szczesny s'est encore montré décisif face à Havertz (65e), Gossens (70e), Malick Thiaw (78e), Marius Wolf (88e) et Julian Brandt (90e). Thiaw, qui a disputé son premier match au cœur de la défense à trois avec Antonio Rüdiger et Thilo Kehrer, a été l'agréable surprise pour les Allemands.

"Je suis complètement déçu par le résultat, a réagi le sélectionneur allemand Hansi Flick au micro de la télévision publique ARD. En première période, on n'avait pas de rythme. On en trop peu fait. On s'est amélioré en seconde période. On doit dire que Szczesny a sorti de grosses parades. On a essayé en seconde période. Malick Thiaw a fait un beau match selon moi. C'est sûr que l'on a besoin de résultat, et on doit y parvenir le plus rapidement possible. On ne peut pas dire que l'équipe n'a pas tout tenté pour gagner le match, notamment en seconde période. On peut construire sur cette seconde période, même si on ne peut pas se satisfaire de ce résultat contre cette équipe. On a encore un an, c'est un long chemin et on a encore assez de temps. Je suis confiant. C'est un processus, l'équipe est prête pour ce processus."

Flick a expliqué entre le match contre l'Ukraine et celui contre la Pologne qu'il acceptait les critiques. Elles pourraient se faire plus bruyantes dans les jours à venir, en fonction du résultat contre la Colombie.