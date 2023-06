Mercato: Kimmich prêt à partir au bras de fer avec le Bayern pour un transfert au Barça ?

À l'instar de Robert Lewandowski l'été dernier, Joshua Kimmich, priorité de Xavi, pourrait partir au bras de fer avec le Bayern Munich pour obtenir son transfert au FC Barcelone. Le champion d'Allemagne n'est évidemment pas vendeur.

Un an après le forcing de Robert Lewandowski pour rejoindre le FC Barcelone au détriment du Bayern Munich, Joshua Kimmich pourrait suivre les pas de son ancien coéquipier. Mundo Deportivo révèle ce samedi que l'intérêt Kimmich-Barça est réciproque. Tout d'abord parce que le joueur de 28 ans voudrait changer d'air, suite à des points de dissonance avec la direction bavaroise : il lui reprocherait notamment le limogeage de Julian Nagelsmann en mars, et le timing du licenciement d'Oliver Kahn, remercié seulement quelques minutes après le onzième sacre national consécutif du Bayern, fin mai.

Xavi voit en Kimmich le successeur idéal de Busquets

Les tentations de départ traverseraient donc l'esprit de Joshua Kimmich, et le Barça serait tout en haut de ses désirs de points de chute ; d'autant que le club catalan l'apprécie beaucoup et qu'un temps de jeu conséquent lui est promis en raison du départ de Sergio Busquets. Le staff, son entraîneur Xavi en tête de file, verrait par ailleurs en l'Allemand la relève idoine de l'ancien capitaine barcelonais, et érigerait même son transfert au rang de priorité.

En outre, sa polyvalence paît beaucoup. Même si Kimmich s'est affirmé comme l'un des meilleurs 6 du monde, sa capacité à dépanner au poste de latéral droit encourage encore plus le Barça à s'attacher ses services. C'est d'ailleurs dans cette position qu'il a disputé le Final 8 de la Ligue des champions 2020-2021, remportée par le Bayern.

Problème : Joshua Kimmich est sous contrat avec le "Rekordmeister" jusqu'en 2025 et celui-ci n'est pas vendeur, d'où l'inquiétude du Barça quant à sa capacité à finaliser le transfert. Mais l'intéressé serait prêt à se battre pour obtenir gain de cause...