EN DIRECT - Euro 2024: suivez le tirage au sort des qualifications et le groupe des Bleus

L'équipe de France, qui a terminé à la 3e place de son groupe en Ligue des nations, figurera dans le chapeau 2 et pourrait tomber sur des gros morceaux (Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne). Il y aura dix groupes de A à G, sept poules de cinq équipes et trois de six. Les équipes s’affronteront en matchs aller-retour de mars à novembre 2023.

Les vainqueurs et les deuxièmes de chaque groupe seront directement qualifiés pour la phase finale de l’Euro 2024. Les trois derniers tickets seront attribués via des barrages (demi-finale puis finale) en mars 2024, qui concerneront 12 équipes non-qualifiées via les éliminatoires et désignées via leurs résultats lors de la Ligue des nations.