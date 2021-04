Equipe de France: faites votre liste des 23 pour l’Euro et comparez-la avec celles de la Dream Team RMC

RMC Sport vous propose de composer votre liste de joueurs de l’équipe de France pour disputer l’Euro (du 11 juin au 11 juillet). Vous pouvez la comparer aux choix des membres de la Dream Team.

L’Euro approche et la liste des joueurs retenus en équipe de France pour y participer aussi. Didier Deschamps doit annoncer son groupe à la mi-mai. En attendant, RMC Sport vous offre la possibilité de vous glisser dans les habits du sélectionneur en choisissant les 23 joueurs qui vous paraissent les mieux armés pour offrir un troisième sacre européen à l’équipe de France après ceux de 1984 et 2000.

>> Faites votre liste de 23 pour l’Euro, ici

Vous devez sélectionner trois gardiens, huit défenseurs, six milieux de terrain et autant d’attaquants. Un large choix vous est proposé avec de jeunes joueurs appelés chez les Espoirs mais pas encore en A (Koundé, Kamara). Auteur d’une grosse saison avec le Real Madrid mais absent de l’équipe de France depuis 2015, Karim Benzema fait aussi partie des possibilités.

Une fois votre liste composée, vous pourrez la comparer avec celles des membres de la Dream Team RMC Sport comme Eric Di Meco, Jérôme Rothen, Vincent Moscato, Rolland Courbis, Jean-Michel Larqué ou Frédéric Piquionne. Plusieurs personnalités de l'antenne RMC se sont aussi prêtées au jeu comme Alain Marschall et Olivier Truchot des GG, Apolline de Malherbe ou Daniel Riolo.

Vous pourrez également retrouver les tendances en fonction des votes des internautes et justifier vos choix sur les réseaux sociaux avec #MaListeDes23RMC.

Le championnat d’Europe se disputera dans douze villes d’Europe (Rome, Bakou, Copenhague, Saint-Pétersbourg, Amsterdam, Bucarest, Londres, Glasgow, Bilbao, Dublin, Munich et Budapest). Les Bleus évolueront dans le groupe F, l’un des plus relevés de la compétition. Ils entreront en lice le 15 mai face à l’Allemagne, à Munich. Ils affronteront ensuite la Hongrie, le 19 mai à Budapest avant de conclure face au Portugal, le 23 mai toujours à Budapest. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes se qualifieront pour les huitièmes de finales de la compétition.