Et maintenant, Infantino propose un Euro tous les deux ans

Au cours d'un entretien avec le média italien Radio Anch'io Sport, Gianni Infantino a soulevé la possibilité d'organiser l'Euro tous les deux ans, comme le président de la Fifa souhaite le faire déjà pour la Coupe du monde.

Les équipes européennes auront-elles bientôt une compétition internationale tous les étés? Président de la Fifa, Gianni Infantino a soumis cette hypothèse ce lundi, alors que le projet d'une Coupe du monde biennale suscite déjà de nombreux débats et oppositions. Cette fois, l'ancien secrétaire général de l'UEFA envisage une réforme pour l'Euro.

"Il y aurait moins de matchs avec une pause en juillet"

"La Coupe du monde tous les deux ans n’est pas une demande de ma part, mais du Congrès de la FIFA, qui a demandé une étude de faisabilité, s'est exprimé ce lundi Infantino, au média italien Radio Anch'io Sport. Nous avons fait une étude très sérieuse et du point de vue sportif cela fonctionnerait et l’impact économique serait positif pour tout le monde. En Europe, il y a de l’opposition à ce projet mais c'est une façon d'inclure. Mais comme les Coupes du Monde, l'Euro pourrait aussi avoir lieu tous les deux ans."

Ces derniers jours, comme d'autres personnalités avant lui, Kylian Mbappé s'est positionné contre le projet d'une Coupe du monde tous les ans, mettant en avant un calendrier déjà surchargé pour les joueurs, qui ont besoin aussi de faire "un break". "Ce qui est le plus important, c'est que ce projet soit positif pour la protection des ligues nationales et pour les joueurs eux-mêmes. Il y aurait moins de matchs avec une pause en juillet", a assuré Infantino, sans forcément donner plus d'indications sur un possible calendrier.

Lors d'une réunion le 20 décembre dernier, la Fifa a mis en avant des arguments économiques pour son projet, qui comprendrait 48 équipes. 3,9 milliards d’euros supplémentaires pourraient être réalisés selon l'instance internationale. Gianni Infantino a laissé sous-entendre la création d'un fonds de solidarité des associations membres afin de redistribuer les gains de cette nouvelle manne. Mais à ce jour, le projet d'une Coupe du monde biennale n'a pas encore été soumis à un vote, ni adopté par conséquent.