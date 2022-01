Équipe de France: le message de Deschamps aux supporters en vue du Mondial 2022

En ce samedi 1er janvier, Didier Deschamps a tenu à s'adresser aux supporters de l'équipe de France, pour leur souhaiter une bonne année et les appeler à soutenir les Bleus à l'approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

2022 sera une année très importante pour les Bleus. En quête de revanche après leur Euro raté (élimination dès les huitièmes de finale), Antoine Griezmann et sa bande iront défendre leur couronne mondiale au Qatar, du 21 novembre au 18 décembre, en ayant en tête le triste destin des trois précédents champions du monde, systématiquement éliminés en poules lors de l'édition suivante (Italie, Espagne et Allemagne). Il faudra s’appuyer sur l’orgueil montré en fin d’année dernière, sur la confiance engrangée avec le sacre en Ligue des nations.

"Nous avons besoin de vous"

Au moment d’attaquer cette nouvelle année, Didier Deschamps a tenu à adresser un message aux amoureux de l’équipe de France en ce 1er janvier. "Chers supportrices et supporters, je vous souhaite à toutes et tous une très belle année 2022, confie-t-il dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux de la FFF. Nous avons besoin de vous. On a toujours eu besoin de vous. Sur l’année qui s’annonce avec la Coupe du monde, votre soutien sera très important. Je compte sur vous, les joueurs comptent sur vous. Prenez soin de vous, à très bientôt."

Un message au ton rassembleur, pour celui dont le contrat prendra fin après le Mondial 2022. Il retrouvera ses joueurs en mars pour des matchs amicaux, avant de démarrer la nouvelle édition de la Ligue des nations au mois de juin. A noter que le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar aura lieu le 1er avril.