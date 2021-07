Euro 2021: l'élimination de la Belgique en quart, pas un "échec" selon Martinez

La Belgique a été éliminée de l'Euro 2021 par l'Italie en quart de finale (2-1). En conférence de presse, le sélectionneur Roberto Martinez fait le bilan. Pour lui, cette élimination précoce des Diables Rouges n'est pas un échec.

La Belgique n'y arrive toujours pas et a encore une fois été éliminée de manière précoce dans une compétition internationale. Eliminé en quart de finale par l'Italie, finaliste (2-1), les Diables Rouges et leur génération dorée devront patienter au minimum jusqu'à la Coupe du Monde 2022 pour remporter un trophée.

Roberto Martinez estime que cette contre-performance n'est pas une désilusion. "Ce groupe de joueurs de qualité a mis en place des standards incroyablement élevés depuis plusieurs années. C'est normal que les gens s'attendent à nous voir en finale, mais ce n'est pas nécessairement un échec de ne pas avoir atteint les demi-finales", dit-il en conférence de presse en guise de bilan.

Il pointe également la formule de ce championnat d'Europe qui, pour lui, n'est pas équitable: "Contre l’Italie, on n’était pas nous-mêmes. On doit reconnaître leur valeur, mais il y a aussi des circonstances atténuantes. On a eu dix vols en cinq matchs, quand l’Italie a joué trois matchs à Rome. Je pense que ce format de compétition a placé beaucoup de stress sur certaines équipes nationales."

Roberto Martinez pense déjà à la Coupe du Monde 2022

Alors qu'une rumeur d'un départ prenait de l'ampleur depuis l'élimination, le technicien espagnol restera bien à la tête des Diables Rouges. En tout cas il se projette déjà sur la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une compétition où la Belgique fera une nouvelle fois partie des favoris. "C’est difficile de parler de mon futur. Je suis l’entraîneur et le directeur technique. Nous devons mettre en place des choses qui nous rendront meilleurs. A l’heure actuelle, on se concentre sur la qualification pour le Qatar en 2022", insiste Roberto Martinez.

Les Belges auront l'occassion de remporter un trophée, La Ligue des Nations. Ils sont opposés à la France en demi-finale. Un match qui aura lieu en octobre prochain.