Euro 2021: la drôle de superstition des joueurs de l'Italie

Après un heureux incident au début de l'Euro 2021, les joueurs et le staff de l'Italie ont pris l'habitude de renverser une bouteille de vin sur une table lors de chaque barbecue d'après-match. La clé du succès?

Les Italiens sont parmi les peuples les plus supersitieux au monde. t la Nazionale n'échappe pas à la règle. Qualifiée pour la finale de l'Euro 2021, dimanche contre l'Angleterre à Wembley, l’équipe d’Italie a depuis le début de la compétition pris l’habitude de se retrouver les lendemains de match autour d’un barbecue organisé par un trio de chefs sur l’un des terrains de Coverciano, le centre d'entraînement. Et elle s'y livre à un drôle de rituel.

Au lendemain du premier match de l’Euro face à la Turquie (3-0), un invité du festin a renversé une bouteille de Chianti sur la nappe immaculée de l’une des tables préparées pour l’occasion. Un accident? Plutôt un porte-bonheur, pour Marco Verratti et ses camarades.

Une bouteille renversée à chaque barbecue

En Italie, quand cela arrive, il est de coutume de toucher la tâche de vin avec son doigt et d’aller ensuite toucher son oreille: cela est censé porter chance à tous ceux qui le font.

Superstitieux, tous les joueurs italiens se sont donc prêtés à ce petit jeu. Et depuis, chaque lendemain de match, un joueur ou un membre du staff "fait en sorte" qu’une bouteille de vin tombe sur la nappe afin que tous puissent se réunir pour toucher la tâche et se porter chance. Les Three Lions sont prévenus.