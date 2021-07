Euro 2021: Kuipers arbitrera la finale Italie-Angleterre, un mauvais souvenir pour Verratti

L'UEFA a désigné le Néerlandais Björn Kuipers pour arbitrer la finale de l'Euro 2021 dimanche, entre l'Italie et l'Angleterre à Wembley. Pas un bon souvenir pour Marco Verratti.

Une référence pour un choc très, très attendu. La finale de l'Euro 2021 entre l’Italie et l’Angleterre, programmée ce dimanche (21h) à Wembley (Londres), sera dirigée par l'arbitre néerlandais Björn Kuipers. Âgé de 48 ans, il était notamment au sifflet pour la finale de la Ligue des champions 2014 entre le Real Madrid et l’Atlético, et pour la finale de la Ligue Europa 2018 entre l’OM et les Colchoneros. Il avait également officié comme quatrième arbitre lors de la finale de la dernière Coupe du monde, France-Croatie.

Durant cet Euro, il a dirigé deux rencontres de la phase de groupes (Danemark-Belgique et Slovaquie-Espagne) et le quart de finale remporté par le Danemark contre la République tchèque. Il sera épaulé pour cette finale par deux assistants néerlandais, Sander van Roekel et Erwin Zeinstra, et par l'Espagnol Carlos Del Cerro Grande en tant que quatrième arbitre.

Pas un bon souvenir pour Verratti

Björn Kuipers a surtout fait parler de lui ces dernières semaines pour son attitude à l'occasion de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG (2-0), le 4 mai. Certains Parisiens, dont Marco Verratti, qui disputera la finale de l’Euro, avaient dénoncé un manque de respect. "Moi aussi il m'a dit 'fuck you'. Si je dis fuck you, je prends dix matchs. C'est sûr que je parle beaucoup avec l'arbitre, mais je ne dis jamais fuck you", avait notamment déploré le milieu italien.

"On parle de respect avec les arbitres, mais il a dit fuck off à Paredes, avait également pointé Ander Herrera. Je voudrais dire que si on dit ça, c'est sûr qu'on prendrait une sanction de trois ou quatre matchs." Aucune enquête n'avait été ouverte par l'UEFA.