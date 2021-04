Euro 2021: le stade olympique de Rome accueillera bien des spectateurs

Rome a rejoint la liste des villes qui pourront accueillir du public dans leur stade, lors des matchs de l’Euro (11 juin-11 juillet). La jauge sera cependant limitée à 25% de la capacité du stade olympique, pour maintenir les supporters à distance. L'UEFA a fait de la présence de supporters lors de l'Euro une priorité.

Après des mois de matchs à huis clos, de stades qui résonnent et de sons d’ambiance qui sonnent faux, y aura-t-il du public dans tous les stades à l’Euro (11 juin-11 juillet)? Huit villes-hôtes se sont d’ores et déjà engagées à accueillir des spectateurs. Le suspense planait toujours au-dessus du stade olympique de Rome, mais l’UEFA a finalement annoncé mercredi que, suite à l'accord du gouvernement italien, le stade romain accueillerait bien des supporters, avec une jauge limitée à 25% de sa capacité, soit environ 18.000 spectateurs.

Rome doit accueillir trois matchs du premier tour, dont la rencontre d'ouverture Italie-Turquie, et un quart de finale.

Des incertitudes demeurent toujours pour Munich, Bilbao et Dublin. La semaine dernière, l’UEFA avait déjà indiqué que ces villes avaient jusqu'au 19 avril pour fournir des informations supplémentaires sur leurs plans. Si les restrictions en place dans ces pays empêchent la venue du public, les villes perdraient de fait lors statut de ville-hôte, l'UEFA exigeant depuis mi-mars que chaque rencontre de son tournoi paneuropéen reçoive du public.

Les stades qui accueilleront du public :

- Budapest (jauge : 100%)

- Saint-Pétersbourg et Bakou (50 %)

- Londres, Amsterdam, Bucarest, Copenhague et Glasgow (25 à 33 %)

- Rome (25%)



Incertains :

- Munich, Bilbao et Dublin