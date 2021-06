Euro: Comment vont fonctionner les fan-zones

Une majorité de grandes villes en France a décidé de ne pas mettre en place des fan-zones avant les quarts de finale de l’Euro 2020. Les mairies attendent un assouplissement du protocole sanitaire le 30 juin. Pour trouver un endroit où regarder les rencontres, il faut souvent se rabattre sur des plus petites villes.

Pour regarder un match de l’Euro dans une fan-zone, il faut chercher! A quelques kilomètres du Stade de France, à Saint-Denis, l’association de quartier "7 Dreams" a décidé d’organiser une fan-zone pour les matchs des Bleus à l’Euro. Dès mardi prochain, 300 personnes (seuil de l’UEFA pour la diffusion de rencontres en public sans payer les droits de diffusion) seront présentes sur la pelouse du Vélodrome municipal de Saint-Denis, au cœur de la cité Salvador-Allende, devant un écran de 8m2 pour admirer la rencontre entre la France et l’Allemagne.

"Le but c’est vraiment d’être dans un esprit convivial pour regarder les rencontres des Bleus, avoue Mohamed Abdi, membre de l’association 7 Dreams. En 2018 pour la Coupe du Monde, on avait organisé une petite fan-zone en bas de notre immeuble, là c’est plus structuré". "7 Dreams" compte aussi diffuser quelques épreuves des Jeux olympiques (pour soutenir la jeune Prithika Pavade, toute jeune joueuse de tennis de table du club de Saint-Denis), la Coupe du Monde 2022 et celle de rugby en 2023. A Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), ville de Paul Pogba, une fan-zone construite par le sponsor du milieu de terrain a été inaugurée hier soir.

Bron ouvre une fan-zone

A Bron, ville d’origine de Karim Benzema, à quelques kilomètres de Lyon, la municipalité a aussi fait le choix d’organiser une fan-zone. 900 personnes seront autorisées au sein de cette structure placée au stade Pierre-Duboeuf. Afin de respecter la jauge sanitaire, les supporters des Bleus doivent obligatoirement réserver une place en amont de l'événement. C’est bien dans les villes où les Bleus ont tapé leur premier ballon que l’engouement se fait ressentir. À Forges, ville d’Olivier Giroud, 250 supporters pourront assister aux matches des Bleus. Même décision à Suresnes (N’Golo Kanté) et à Jeumont (Benjamin Pavard).

Pas de Fan Zone à Paris avant les quarts

L’incertitude concernant l’organisation des fan-zones est très forte au sein des grandes municipalités. Vendredi sur BFM Lille, Martine Aubry, avait écarté l’idée d’organiser une fan-zone pendant l’Euro 2020. Quelques heures plus tard, la ville a pu prendre connaissance du nouveau protocole sanitaire relatif aux fan-zones et envisage désormais l’organisation d’un événement "dans le respect des règles sanitaires, afin que chacun y aille sans mettre sa santé ou celle des autres en danger" au mois de juillet . "J’ai échangé, dès la publication des textes, avec la maire de Lille pour lui expliquer le protocole d’organisation des fan-zones", assure la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.

A Marseille, Bordeaux ou encore Strasbourg les idées sont encore floues. A Lens, Nîmes et Avignon les mairies ont déjà acté leur décision: il n’y aura pas de fan-zone pour les supporters des Bleus. Les grandes villes veulent aussi se rabattre sur les bars pour organiser des points de rencontre entre les supporters de l’équipe de France. "Les bars seront les fan-zones pour l’Euro, après pratiquement un an de fermeture, il faut laisser vivre ces lieux", explique un membre de la municipalité de Strasbourg. Selon les informations de RMC Sport, comme dans les autres grandes villes, il n'y aura pas de fan-zone à Paris avant les quarts de finale de l’Euro 2020. La municipalité de la capitale étudie une solution en cas de qualification des Bleus pour ce stade de la compétition.

Que dit le protocole pour les fan-zones?

C’est le point de crispation de plusieurs grandes villes en France, la difficulté à mettre en place le protocole sanitaire édité par le gouvernement. "Avant mardi, mettre en place ce protocole sanitaire c’est impossible même pour une ville avec plus de 100.000 habitants comme nous. Les contraintes sont fortes et l’idée de laisser les supporters assis pendant le match c’est incohérent avec le football", admet un représentant des Sports d’une grande métropole.

Le document de cinq pages édité par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse, et des sports distingue deux périodes pour les fan-zones : avant et après le 30 juin. Avant cette date, l’ensemble des supporters doivent être assis devant les écrans géants des fan-zones avec une jauge de 5000 personnes. Autre contrainte, la "nécessité de présenter un pass sanitaire (preuve d’un test négatif RT-PCR ou antigénique; certificat de rétablissement de la Covid-19; certificat de vaccination) pour accéder à une fan-zone au-delà de 1 000 personnes".

A partir du 30 juin, les fan-zones retrouvent un peu de liberté. Ces endroits pourront accueillir des supporters debout devant les écrans avec un espace de 4 mètres carrés. L’obligation de présenter un pass sanitaire dans les fan-zones de plus de 1 000 personnes restera en vigueur jusqu’à la fin de l’Euro. A notre micro, la ministre des Sports estime de son côté que les "organisateurs d’évènements et les clubs doivent pousser les collectivités" à organiser des fan-zones.