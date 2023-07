Euro Espoirs: adversaire des Bleuets en quarts, l'Ukraine est en mission pour "ses soldats"

Avec trois rencontres de phase de poules et toujours pas la moindre défaite, les moins de 21 ans ukrainiens débarquent en quart de finale le torse bombé, avant d’affronter les Bleuets dimanche soir (21h). Une affiche pendant laquelle la sélection entraînée par Ruslan Rotan aura une nouvelle fois une pensée pour son peuple. Reportage.

19h30 ce vendredi à Bucarest. L'avion de la sélection ukrainienne a du retard. Une attente interminable pour un groupe en pleine confiance, après avoir décroché mardi contre l’Espagne (2-2) son billet pour les quarts de finale de l’Euro Espoirs face à la France. Dans la zone d’embarquement, à chacun sa technique pour passer le temps. Partie de cartes pour les uns, sandwich au saumon et bouteille de thé glacé pour les autres. Au milieu de la foule, la star de l’équipe Mykhaylo Mudryk vient dans un anglais parfait nous demander s’il peut nous emprunter une chaise.



La jeune sélection nationale a appris à vivre avec les aéroports. "C’est devenu compliqué au quotidien pour nous de tout simplement nous entraîner. On est sans cesse dans un autre pays… Chez nous les activités sont très restreintes. Mais la passion est toujours là", confie Olga Kapelson, la team manager.

"Cela a été très dur pour les joueurs de quitter leur pays"

Depuis environ 16 mois, l’invasion russe plonge l’Ukraine dans une guerre très dure, aussi pour le football national. Le championnat local est de retour depuis l’été dernier. Mais les conditions sont toujours aussi compliquées: matchs à huis clos, nombre de stades restreints, abris anti-aériens pour les joueurs.

"Cela a été très dur pour les joueurs de quitter leur pays. Pendant les rencontres, ils se posent énormément de questions. Comment vont leur proche, comment ces familles vivent cette situation...", ajoute Olga, qui organise les déplacements de l’équipe depuis presque 10 ans.



Alors à sa façon, le groupe de Ruslan Rotan a régulièrement une pensée pour ceux qu’ils appellent "nos soldats". En conférence de presse ou lors des échauffements de jour de match, l’effectif porte des t-shirts avec des messages de soutien pour la nation.

Cette détermination ukrainienne pourrait être un véritable casse-tête pour l’équipe de France. Le match nul, le 9 juin dernier lors des éliminatoires (3-3), n’a en rien entamé leur confiance. "On se sent investi d’une mission. C’est une opportunité incroyable et on a en tête de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques avec ses valeurs d'excellence, d'amitié et de respect", conclut Olga. Une qualification synonyme de grande première dans l’histoire de la jeune génération ukrainienne.