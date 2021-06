Angleterre-Croatie en direct: les compos du choc du groupe D sont tombées

Euro: Angleterre-Croatie en direct

Bonjour et bienvenue sur RMC Sport ! Suivez en direct avec nous l'un des premiers chocs de l'Euro, avec l'affrontement entre l'Angleterre et la Croatie ce dimanche à Wembley (15h). Une affiche du groupe D, dans lequel figurent également l'Ecosse et la République tchèque, qui seront opposées ce lundi (15h) à Glasgow.