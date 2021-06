Euro: l'Espagne rappelle aussi Kepa, un sixième joueur dans la bulle parallèle

Après avoir déjà convoqué cinq joueurs lundi, qui s'entraîneront dans une bulle sanitaire parallèlle pour prévenir l'éventuel forfait de Sergio Busquets ou d'autres joueurs, l'Espagne a aussi rappelé Kepa, le gardien de Chelsea.

Le test positif au coronavirus de Sergio Busquets a perturbé la préparation de la sélection espagnole. Si initialement le sélectionneur Luis Enrique avait convoqué 24 joueurs, ce sont désormais six autres joueurs qui vont être réunis pour s'entraîner ensemble, au coeur d'une bulle sanitaire parallèle du groupe principal, avant l'Euro.

La sélection espagnole a confirmé ce mardi que Kepa, le gardien de Chelsea de 26 ans, était le sixème joueur convoqué. Et par conséquent le quatrième gardien dans la hiérarchie. Ce lundi, Luis Enrique avait déjà demandé à Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia CF), Brais Méndez (RC Celta) et Raul Albiol (Villarreal) de se réunir et de se tenir à disposition de la Roja. Kepa Arrizabalaga arrivera ce mardi après-midi à Madrid et commencera l'entraînement ce mercredi.

L'Espagne vaccine ses joueurs ce mardi

Depuis l'annonce dimanche soir du test positif de Sergio Busquets, capitaine de la sélection, on craint en Espagne un forfait pour le joueur du FC Barcelone. La Roja a jusqu'à ce dimanche soir pour prendre une décision, avant son premier match lors de l'Euro face à la Suède, lundi prochain (21h) à Séville. S'il est d'ores et déjà forfait pour cette première rencontre, Sergio Busquets pourrait louper aussi le reste de la compétition s'il est testé à nouveau positif.

Pour ne pas prendre ce risque, et dans la crainte aussi que Busquets ait pu contaminer ses coéquipiers, six joueurs espagnols s'entraîneront donc d'ici-là en prévision d'un éventuel forfait, au coeur d'une bulle sanitaire parallèle. Forcément une situation loin d'être évidente à gérer pour les joueurs et le staff de l'Espagne. Pour rappel, l'ensemble du groupe sera vacciné ce mardi en urgence avec une dose unique du vaccin Johnson&Johnson.

L'Espagne disputera l'ensemble de sa phase de groupes à domicile, à Séville. Après la Suède, la Roja affrontera la Pologne le samedi 19 juin puis la Slovaquie, le 23 juin. International à 11 reprises, Kepa n'avait lui pas été choisi pour cet Euro au profit de David De Gea (Manchester United), qui devrait être le titulaire, mais aussi Unai Simon (Athletic Bilba) et Robert Sanchez (Brighton). A contrario des joueurs de champ, qui peuvent être remplacés jusqu'à la veille du premier match de leur sélection, un gardien peut néanmoins être remplacé pendant toute la durée de l'Euro, en cas de blessure grave ou de test positif au coronavirus