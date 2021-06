Euro: l'Italie refuse de s'enflammer malgré le 3-0 infligé à la Turquie

Roberto Mancini et Leonardo Bonucci sont restés prudents devant les médias, ce vendredi soir après la large victoire 3-0 de l'Italie face à la Turquie pour le match d'ouverture de l'Euro.

La Nazionale ne veut pas tomber dans l'euphorie. Après la solide victoire 3-0 contre la Turquie, à Rome vendredi soir pour le match d'ouverture de l'Euro, les Italiens ont tenu des propos prudents par rapport à la suite de la compétition. "Des progrès doivent encore être faits", a souligné le sélectionneur Roberto Mancini, sur l'antenne de Sky Sport. "Dans le vestiaire, on s'est dit qu'il fallait garder la tête froide. Nous devons garder les pieds sur terre", a appuyé le défenseur Leonardo Bonucci, qui veut se concentrer sur le deuxième match prévu le 16 juin contre la Suisse.

La prudence n'a toutefois pas empêché Roberto Mancini de se satisfaire de cette belle prestation face aux Turcs. "On a fait un bon match, même en première période, quand on n'arrivait pas à trouver le chemin des filets. Ce n'était pas un match simple. C'est un bon début contre une bonne équipe. Il y a l'appui du public. On est heureux. Ce qui a été décisif? Quand on a joué vite dans les changements d'ailes. Un message pour les favoris? On a fait un beau match, ici à Rome, c'est ce qui nous rend heureux. Une très belle soirée, on espère en vivre d'autres", a-t-il déclaré au micro de la RAI.

La superbe série de l'Italie

Ciro Immobile, auteur du but du 2-0 à la 66e minute, a même estimé qu'il venait de vivre une soirée parfaite: "On a fait notre devoir, en gagnant 3-0 avec des supporters finalement dans le stade, c'est encore plus beau. Je pense qu'on a eu la patience qu'il fallait contre la Turquie, qui est une bonne équipe. On a été très actif en première mi-temps sans réussir à marquer, en seconde période, ils étaient un peu plus fatigués".

L'Italie prolonge donc son excellente forme. La Squadra Azzurra en est désormais à neuf victoires de suite, toutes réalisées sans encaisser. Sur la même période, 28 buts ont été inscrits. Surtout, l'Italie n'a plus perdu depuis 28 rencontres.