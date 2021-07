Euro: la causerie conquérante de Mancini avant la finale face à l'Angleterre

La Rai diffusera ce jeudi un documentaire intitulé "Sogno Azzuro" (le rêve bleu, NDLR), retraçant la victoire finale de l'Italie lors du dernier Euro. La causerie de Roberto Mancini avant la rencontre face à l'Angleterre a déjà été dévoilée, où le sélectionneur s'est montré conquérant, tout en ayant une pensée pour le blessé Leonardo Spinazzola.

Face à l'Angleterre ce dimanche, l'Italie a remporté le deuxième Euro de son histoire, après un premier titre obtenu en 1968. Le second doit beaucoup à un homme: Roberto Mancini, sélectionneur de la Nazionale depuis mai 2018, reprenant une équipe qui avait échoué face à la Suède à se qualifier pour la Coupe du monde en Russie.

La Rai, chaîne de télévision italienne, diffusera ce jeudi (20h30) un documentaire "Sogno Azzurro" (le rêve beu, NDLR), retraçant la victoire de l'Italie lors de l'Euro. Un extrait d'une partie de la causerie de Roberto Mancini a été dévoilé. " Je n’ai rien à vous dire. Vous savez qui vous êtes. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes les patrons de notre destin. Pas l’arbitre, pas l’adversaire, personne… Vous savez ce que vous devez faire", a lancé le sélectionneur à ses joueurs.

Le clin d'oeil de Mancini à Spinazzola

Au moment de coucher les onze noms face à ses hommes, Roberto Mancini a également eu une pensée pour Leonardo Spinazzola, en indiquant son nom sur la feuille de match au poste de latéral gauche. Le joueur de l'AS Rome était sorti lors du quart de finale face à la Belgique, et a été opéré ensuite pour une rupture du tendon d'Achille, le rendant indisponible pour la suite du tournoi. "Le rêve bleu continue", commentait d'ailleurs Spinazzola avant de partir.

Ce rêve bleu, ce sont finalement ses coéquipiers qui l'ont réalisé, dont Emerson qui l'a remplacé à son poste de latéral gauche. Roberto Mancini avait lui reconduit, au coup d'envoi de la finale, les 11 joueurs qui avaient débuté face à l'Espagne lors de la demi-finale. Et avec deux séances de tirs au but remportées, l'Italie est devenue la première nation de l'Euro à réaliser pareil exploit au cours d'une même compétition, pour s'offrir en plus le trophée. Roberto Mancini et ses joueurs n'ont également pas perdu lors de l'Euro, portant à 34 leur série d'invincibilité. Un record pour l'Italie.