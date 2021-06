Pays-Bas-République tchèque en direct: les compos du 8e, avec Malen titulaire

Du changement côté tchèque

Le capitaine Vladimir Darida, l'arrière gauche Jan Boril et le milieu de terrain Jakub Jankto, titulaires lors des trois premiers matchs, sont remplacés par Antonin Barak, Pavel Kaderabek et Petr Sevcik. Darida et Boril sont indisponibles, Jankto est sur le banc.

La composition de la République tchèque: Vaclik - Coufal, Ceslustka, Kalas, Kaderabek - Holes, Soucek (c) - Masopust, Barak, Sevcik - Schick.