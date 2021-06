Autriche-Macédoine du Nord en direct: Alaba est bien là, grande première pour la Macédoine du Nord

L'Autriche à la recherche d'une première victoire

En deux participations et six rencontres disputées à l'Euro, l'Autriche ne s'est jamais imposée, que cela soit en 2008 à domicile ou en 2016 en France. Le bilan est de 2 nuls et 4 défaites, avec seulement deux buts inscrits. Aucune nation n'a autant joué autant à l'Euro sans parvenir à gagner.