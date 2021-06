France-Suisse: Mbappé s'est excusé dans le vestiaire après son tir au but manqué

INFO RMC SPORT - Le numéro 10 des Bleus a pris ses responsabilités sur le terrain et les a assumées dans le vestiaire.

On ne connaît pas les mots exacts de Kylian Mbappé, mais la substance du message, elle, est limpide. Le numéro 10 de l'équipe de France s'est excusé auprès de ses partenaires de l'équipe de France dans le vestiaire, lundi après son tir au but manqué qui a scellé l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). L'attaquant du PSG avait aussi publié un message sur ses réseaux sociaux dans lequel il s'est dit "désolé".

Un échec final qui clos un Euro terrible pour l'attaquant parisien, qui n'a jamais réussi à cadrer une frappe en quatre matchs. Pourtant, face aux micros, son sélectionneur et ses coéquipiers n'ont pas voulu l'accabler.

Deschamps: "Kylian se sent coupable, mais il n’a pas à l’être"

"On gagne ensemble, on perd ensemble, a expliqué le capitaine Hugo Lloris sur BeIn Sports. On est tous responsable. Une élimination à ce stade de la compétition, c’est douloureux. Il n’y a personne à pointer du doigt. Il n’y a pas d’excuses à se chercher. Il faut aussi mettre en avant le match des Suisses, qui ont été grands ce soir."

Comme Hugo Lloris ("Il n’y a personne à pointer du doigt"), Didier Deschamps ne compte pas enfoncer Kylian Mbappé. "Kylian était évidemment attendu. Même s’il n’a pas marqué de but, il a été souvent décisif. Il prend la responsabilité de tirer le penalty. Personne ne lui en veut. (…) Evidemment, Kylian assume sa responsabilité. Il se sent coupable, mais il n’a pas à l’être. Il pouvait marquer et nous qualifier. Il n’y a pas le moindre souci là-dessus. J’ai un groupe uni et solidaire. Il l’a toujours été. On restera uni et solidaire."