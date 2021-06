France-Suisse: Mbappé est "désolé" pour son tir au but manqué

Dans un message sur Instagram, Kylian Mbappé a fait part de sa tristesse après son tir au but manqué face à la Suisse et l’élimination des Bleus en 8es de finale de l’Euro 2021.

Le destin lui a souvent souri. Mais pas cette fois, pas sur cet Euro. Kylian Mbappé, grand talent à l’ambition XXL et à l’estime de soi au moins aussi élevée, finit la compétition sans avoir marqué le moindre but en quatre matchs et en ayant raté le cinquième tir au but des Bleus face à la Suisse ce lundi soir en 8es de finale. Si l’échec est le meilleur des apprentissages, l’attaquant du PSG (22 ans), qui s’est plu à entretenir le flou sur son avenir personnel avant le début de l’Euro, va en sortir renforcé dans quelques mois. Mais à Bucarest, c’est sa tête basse en quittant le terrain, pendant que les Suisses fêtaient leur qualification, que l’on retiendra.

"Très difficile de tourner la page, écrit Kylian Mbappé dans un message sur Instagram. La tristesse est immense après cette élimination, nous n’avons pas pu atteindre notre objectif. Je suis désolé pour ce penalty. J’ai voulu aider l’équipe mais j’ai échoué. Trouver le sommeil sera difficile mais c’est malheureusement les aléas de ce sport que j’aime tant. Je sais que vous les fans, vous êtes déçus, mais je voudrais quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous. Le plus important sera de se relever encore plus fort pour les prochaines échéances à venir. Félicitations et bonne chance à la Suisse."

Deschamps: "Kylian se sent coupable, mais il n’a pas à l’être"

Comme Hugo Lloris ("Il n’y a personne à pointer du doigt"), Didier Deschamps ne compte pas enfoncer Kylian Mbappé. "Kylian était évidemment attendu. Même s’il n’a pas marqué de but, il a été souvent décisif. Il prend la responsabilité de tirer le penalty. Personne ne lui en veut. (…) Evidemment, Kylian assume sa responsabilité. Il se sent coupable, mais il n’a pas à l’être. Il pouvait marquer et nous qualifier. Il n’y a pas le moindre souci là-dessus. J’ai un groupe uni et solidaire. Il l’a toujours été. On restera uni et solidaire." Insaisissable lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, capital dans l’obtention du titre, Kylian Mbappé a manqué d’efficacité lors de l’Euro. Et de fraîcheur, sans doute, après de longs mois à enchaîner les matchs avec le PSG et les Bleus. Si l’équipe de France se qualifie pour la Coupe du monde 2022, ce qui ne devrait pas poser trop de problèmes, il aura une grosse revanche à prendre.