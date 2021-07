Italie-Angleterre: la faute grossière de Chiellini sur Saka

Alors que l'on approchait doucement de la fin du temps additionnel entre l'Italie et l'Angleterre lors de la finale de l'Euro, le capitaine de la Nazionale Giorgio Chiellini s'est rendu coupable d'une grosse faute sur Bukayo Saka. Un tirage de maillot en bonne et due forme qui a fait réagir sur les réseaux sociaux.

Est-ce que Giorgio Chiellini a commis la plus grosse faute de l'Euro ce dimanche soir à Wembley lors de la finale face à l'Angleterre ? Ou, tout du moins, la plus grossière ? Dans le temps additionnel (90e+5) et alors que la prolongation arrivait à grands pas, le capitaine italien s'est "sacrifié" pour la Nazionale en empêchant une contre-attaque éclair pour les Three Lions. Une faute évidente s'il en est...

Le roublard Chiellini rattrape Saka par le col

Débordé sur le couloir gauche par Bukayo Saka, le défenseur de la Juve n'a pas eu d'autre choix que d'accrocher le maillot de l'ailier d'Arsenal pour éviter de le voir filer sur le but de Gigi Donnarumma. On saluera la solidité du maillot anglais, qui n'a pas craqué malgré ce rattrapage par le col à haute vitesse qui a projeté le numéro 25 britannique au sol, le dos dans le gazon humide de Wembley. Une dimension dramatique accentuée par la différence d'âge (36 ans contre 19) et de taille (1,87 mètre contre 1,78) entre les deux joueurs.

Logiquement averti par l'arbitre de la rencontre, Chiellini pouvait s'estimer chanceux après sa faute flagrante, à la limite du carton rouge selon certains. Et le capitaine italien semblait s'être réservé depuis le début de la compétition puisqu'il s'agit de son premier carton jaune de l'Euro. Mieux vaut tard que jamais, ou pas.