Italie-Espagne: les stats hallucinantes de Pedri en première période

Excellent depuis le début de la compétition, Pedri a réalisé une première période de haute volée contre l'Italie, en demi-finales de l'Euro. C'est confirmé par les statistiques.

L’éclosion du nouveau maître à jouer de la Roja se confirme match après match, dans cet Euro, dont l’Espagne dispute les demi-finales, ce mardi, face à l’Italie. Pedro Gonzalez Lopez, dit Pedri, est devenue l’une des pièces maîtresses de la sélection espagnole sous les ordres de Luis Enrique.

Auteur d’une première période de très haut niveau, avec une implication directe sur plusieurs actions dangereuses de son équipe à Wembley, Pedri est le seul joueur à ne pas avoir manqué la moindre passe en première période (31/31), le plus intéressant étant que la plupart (22) ont été effectuées dans la moitié de terrain adverse.

Avant la rencontre qui oppose la Roja et la Squadra Azzurra, Opta s'était penché en profondeur sur l'apport de Pedri dans le jeu de la Roja. Non seulement il l'embellit, par sa qualité technique de haute volée, mais il l'enrichit également, en étant à la création de la plupart des occasions dangereuses de son équipe.

Son implication n'apparaît pas toujours dans les mesures traditionnelles comme les passes décisives, ou même dans les occasions créées, car il ne fait pas toujours la dernière passe. Mais sa participation à la construction de l'attaque espagnole est sans égale, selon Opta. Il a été impliqué dans des séquences ayant débouché sur un tir ou une occasion dangereuse (35) plus que quiconque dans la compétition.

Plusieurs records battus dans cet Euro

Pedri, tout juste 18 ans, s’est révélé cette saison au plus haut niveau avec le FC Barcelone de Ronald Koeman. Titularisé lors des cinq matches de la Roja à l’Euro, Pedri connaît une trajectoire fulgurante. Contre la Suède, lors du premier match, Pedri est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la sélection espagnole à être titulaire dans un Mondial ou un Euro, devant Cesc Fabregas en 2006.

Contre la Croatie, à 18 ans et 215 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à jouer un match à élimination directe d'un grand tournoi international, devant Marcus Rashford (18 ans et 240 jours) et Wayne Rooney (18 ans et 244 jours). Quelque chose nous dit que ce garçon n’a pas fini de marquer l’histoire de sa sélection.