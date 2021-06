Italie-Suisse: "Nous sommes forts", se félicite Mancini après la qualification

Roberto Mancini, après la nouvelle victoire 3-0 de l'Italie à l'Euro, ce mercredi soir contre la Suisse, s'est félicité de la force de son équipe pour aller cherche un deuxième résultat très positif en cinq jours.

Le tarif italien, c'est donc 3-0. Après avoir dominé la Turquie au match d'ouverture, l'Italie a surclassé la Suisse sur ce score ce mercredi soir. Ce résultat face à la Nati, qui valide d'ores et déjà la présence de la Nazionale en huitièmes de finale de l'Euro, Roberto Mancini n'a pas voulu le sous-estimer. "Nous sommes forts, la Suisse ce n'est pas rien, c'est une bonne équipe", a d'abord déclaré le sélectionneur au terme du match, selon une traduction de beIN Sports.

"C'était un match difficile. On aurait pu marquer plus tôt, mais c'est largement mérité. On a bien joué, on voulait gagner à tout prix. Ils ont bien commencé, ce n'était pas simple de gagner un deuxième match en cinq jours. (...) On dédie cette victoire à tout le monde, à tous ceux qui souffrent en ce moment", a-t-il également dit, au micro de la RAI.

Pour le troisième et dernier match dans la poule A, l'Italie jouera la première place du groupe face au Pays de Galles. 'Il faut toujours jouer pour gagner. On verra", a simplement répondu l'entraîneur.

Entre Locatelli et Verratti, Mancini devra trancher

Manuel Locatelli, homme du match et auteur des deux premiers buts de la soirée, s'est aussi présenté au micro de la RAI pour féliciter ce "groupe fantastique". Avant d'évoquer le retour de blessure imminent de son concurrent Marco Verratti: "J'espère énormément qu'il pourra revenir, c'est un joueur très fort qui fait la différence. Les choix, c'est le sélectionneur qui les fera. Et maintenant? Que ça continue!"