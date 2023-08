Mercato: Spalletti intronisé nouveau sélectionneur de l’Italie

Quelques jours après la démission de Roberto Mancini, l’Italie a trouvé son nouveau sélectionneur: il s’agit de Luciano Spalletti, qui a récemment quitté Naples. Son contrat devrait s’étirer jusqu’en 2026.

L’Italie a de nouveau un sélectionneur, à trois semaines de son premier match de la saison. Luciano Spalletti, parti de Naples auréolé d’un premier Scudetto remporté depuis 1990, remplace officiellement Roberto Mancini, qui a démissionné de son poste dimanche dernier, avec fracas. Son contrat devrait durer jusqu’en 2026, selon la presse italienne.

L'Italie mal embarquée dans les éliminatoires à l'Euro 2024

"L'entraîneur toscan prendra ses fonctions le 1er septembre 2023 et la présentation officielle aura lieu lors du stage d'entraînement des Azzurri, prévu début septembre, au Centro Tecnico Federale de Coverciano", annonce sa fédération dans un communiqué. Le prochain match de la Nazionale est prévu le 9 septembre en Macédoine du Nord dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

La tache s’annonce particulièrement ardue pour le coach de 64 ans, puisque la sélection est actuellement 3e de son groupe de qualifications (3 pts), derrière l’Angleterre (12 pts) et l’Ukraine (6 pts), avec respectivement deux et un match en plus, alors que seuls les deux premiers sont directement qualifiés. Rappelons aussi que le champion d’Europe en titre a manqué les deux dernières Coupes du monde.

"Son enthousiasme et sa compétence seront fondamentaux"

"Nous souhaitons la bienvenue à Spalletti, déclare de son côté le président de la fédération Gabriele Gravina. L'équipe nationale avait besoin d'un grand entraîneur et je suis très heureux qu'il ait accepté la direction technique des Azzurri. Son enthousiasme et sa compétence seront fondamentaux pour les défis qui attendent l'Italie dans les mois à venir".