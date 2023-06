Allemagne: en pleine crise, Flick maintenu mais sous pression à moins d'un an de l'Euro 2024

Le sélectionneur allemand Hansi Flick restera en fonctions au moins jusqu'en septembre, malgré les derniers résultats décevants de la Mannschaft. En revanche, les deux matchs amicaux du début de saison prochaine pourraient constituer sa dernière chance à la tête de la sélection allemande, à moins d'un an du début de l'Euro.

Depuis le fiasco de la Coupe du monde au Qatar, où l'Allemagne n'est pas sortie d'une poule composée de l'Espagne, du Japon et du Costa Rica, la Mannschaft ne vas pas mieux. Une situation qui inquiète à moins d'un an de l'Euro 2024, que la sélection allemande jouera à domicile, et dont pourrait faire les frais le sélectionneur, Hans-Dieter Flick.

25% de victoires depuis fin 2021

Depuis le Mondial, l'Allemagne enchaîne les matchs amicaux en vue du championnat d'Europe pour lequel elle est déjà qualifiée, mais n'a toujours pas relevé la tête. En ce mois de juin, le champion du monde 2014 n'a gagné aucune de ses trois rencontres face à des adversaires relativement abordables : un nul 3-3 face à l'Ukraine, après avoir été mené 3-1 à dix minutes de la fin, puis deux défaites sans marquer, 1-0 en Pologne et 2-0 contre la Colombie.

Ainsi, l'Allemagne n'a gagné que quatre de ses seize derniers matchs toutes compétitions confondues, et en plus de sa Coupe du monde ratée, n'est pas passée très loin d'une relégation en Ligue des Nations. Toutefois, si le poste d'Hansi Flick n'est présentement pas menacé selon la Sky, il le sera davantage si la Mannschaft venait à mal négocier la prochaine fenêtre internationale, en septembre prochain, qui inclura deux nouveaux matchs pour du beurre, contre le Japon et la France. "Je l'ai eu au téléphone, il m'a assuré qu'en septembre, nous verrions une équipe bien plus performante", a confié le président de la Fédération allemande, Bernd Neuendorf, à propos de l'ex-coach du Bayern.

À quelques mois d'un Euro qu'elle disputera sous pression du fait de son statut d'équipe recevante, l'Allemagne pourrait devoir tout reconstruire en cas de départ anticipé d'Hansi Flick. Et le temps sera compté.