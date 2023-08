Roberto Mancini démissionne de son poste de sélectionneur de l'Italie, à moins d'un an de l'Euro 2024

La Fédération italienne de football annonce ce dimanche la démission du sélectionneur de la Nazionale, Roberto Mancini. L'homme de 58 ans, arrivé en mai 2018, a présenté son retrait de la sélection samedi soir. Il avait conduit Marco Verratti et ses coéquipiers sur le toit de l'Europe lors de l'Euro 2021.

Mancini parti, son successeur annoncé "dans les prochains jours"

"La FIGC a pris acte de la démission de Roberto Mancini de son poste de sélectionneur reçue dans la soirée de samedi", a-t-elle indiqué dans un communiqué, sans donner les raisons de cette décision. Le nom du prochain sélectionneur sera annoncé "dans les prochains jours", a-t-elle ajouté.

La dernière rencontre durant laquelle a officié Mancini restera donc le match pour la 3e place de la Ligue des nations face aux Pays-Bas (victoire 2-3 de l'Italie). Avant cela, les champions d'Europe étaient tombés en demi-finales de la compétition face à l'Espagne (2-1).

Il ne sera donc pas sur le banc lors des deux prochains matchs de la Nazionale comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024, face à la Macédoine du Nord (9 septembre) et contre l'Ukraine (12 septembre). L'Italie pointe actuellement à la troisième place de son groupe C dans ces éliminatoires, avec une défaite (contre l'Angleterre, 1-2) et une victoire (contre Malte, 2-0).