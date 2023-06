EN DIRECT - Gibraltar-France: suivez en live le match des Bleus dans les qualifs de l'Euro 2024 GIB 20:45 16/06/2023 FRA

L'équipe de France affronte Gibraltar ce vendredi (20h45) à Faro au Portugal lors de la troisième journée des éliminatoires de l'Euro 2024. Leaders du groupe B avec six points en deux matchs, les Bleus de Didier Deschamps veulent enchaîner face à un adversaire à leur portée. Le duel entre Gibraltar et la France est à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport.