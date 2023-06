Equipe de France: Saint-Marin, Liechtenstein, Moldavie... Où se situe Gibraltar parmi les pires équipes d'Europe ?

Pour sa première contre Gibraltar ce vendredi (20h45) lors des qualifications à l’Euro 2024, l’équipe de France affrontera l'adversaire le moins bien classé de toute son histoire (201e au classement Fifa). Mais où se situent les Llanis parmi les pires équipes au monde ?

L’équipe de France affrontera un adversaire à la fois inédit et le plus faible de son histoire, ce vendredi (20h45) lors des qualifications à l’Euro 2024. Il s’agit d'un constat froid calqué sur l’historique du classement Fifa depuis sa création en 1992. Gibraltar, puisqu’il s‘agit de cet adversaire, figure à la 201e place du dernier ranking international. L’enclave britannique est l’avant-dernier représentant européen devant Saint-Marin, pire nation du monde (211e).

Reconnu par l'UEFA depuis dix ans

Elle se situe par exemple derrière les Îles Féroé (125e), la Lettonie (132e), la Lituanie (146e), la Moldavie (171e), Malte (172e) ou encore le Liechtenstein (199e). Ce sera donc la première fois que les hommes de Didier Deschamps défient une nation au-delà du Top 200. Cela s’explique par la jeunesse de la sélection entraînée par l’Uruguayen Julio Ribas.

Après avoir lancé les démarches en 1997, Gibraltar a été reconnu comme une nation à part par l'UEFA lors du Congrès le 24 mai 2013, avant de disputer son premier match officiel face à la Slovaquie (0-0), le 19 novembre de la même année. L'équipe a décroché sa première victoire sept mois plus tard face à Malte (1-0), le 4 juin 2014. Cela était intervenu au cœur d’une douloureuse campagne de qualification pour l’Euro 2016 (une défaite 8-1, trois 7-0, un 6-0, un 6-1…).

Quelques victoires, et une promotion en Ligue des nations

En 2016, la FIFA avait emboité le pas de l’UEFA en reconnaissant à son tour le rocher située au Sud-Est de l’Espagne comme une nation footballistique à part, lui permettant de disputer les qualifications pour les Mondiaux 2018 et 2022. En dix ans et 76 matchs disputés, le bilan est, sans surprise, très déséquilibré: 8 victoires, 9 nuls et 59 défaites. Cela n’a pas empêché Gibraltar de vibre de belles émotions par le biais de la Ligue des nations avec une promotion en Ligue C dès sa première participation en 2020 en terminant premier de son groupe devant le Liechtenstein et Saint-Martin. A l’étage du dessus, la sélection s’est accrochée, a même arraché un nul contre la Bulgarie (1-1) avant de redescendre en Ligue D.

Après avoir mené le club phare du territoire, les Lincoln Imps Reds, en qualification de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Julio Ribas a pris les rênes de la sélection en 2018 avec l’objectif de structurer le football local. Malgré un vivier limité par le faible nombre d’habitats de l’endroit (30.000), le technicien se targuait en octobre dernier de compter "vingt jeunes joueurs avec un bon potentiel d’avenir qui se dédient exclusivement au football". A défaut d’exploit, le début des qualifications à l’Euro 2024 semble dessiner un léger resserrement avec deux défaites "honorables" contre les Pays-Bas (3-0) et l’Irlande (3-0).

Pas du genre à prendre les adversaires de haut, Didier Deschamps a mis en garde son équipe contre toute excès de confiance. Il se souvient peut-être des difficultés rencontrées par les Bleus pour venir à bout de la Moldavie (2-1) en novembre 2019, son adversaire le plus mal classé des dernières années (175e au moment du match).