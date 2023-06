Équipe de France: pourquoi le match contre Gibraltar va se jouer au Portugal

L’équipe de France affrontera Gibraltar à 400km de là, à Faro (Portugal), ce vendredi (20h45) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024.

Pour le premier match de son histoire contre Gibraltar, l’équipe de France ne découvrira pas le petit "caillou" qui abrite ce territoire britannique dans le sud-est de l’Espagne, ce vendredi (20h45), lors des qualifications à l’Euro 2024. La rencontre se déroulera dans un autre pays, le Portugal, à 400km à l’est, dans la ville de Faro.

Gibraltar bénéficiait d'une exemption jusqu'en 2022

Pourquoi cet exil? En raison des travaux effectués dans le stade Victoria, qui accueille habituellement les matchs de la sélection. La Fédération de Gibraltar avait annoncé cette délocalisation fin 2022, après le tirage au sort des groupes de qualification. "Depuis septembre 2018, Gibraltar joue des matchs internationaux officiels à domicile au Victoria Stadium, en vertu d'une exemption spécifique accordée par l'UEFA dans laquelle certaines exigences, notamment relatives à l'éclairage, à la capacité du stade et à d'autres limitations d'infrastructure plus techniques n'avaient pas à être pleinement satisfaites" indiquait le communiqué.

"Cette exemption a été accordée sous réserve du fait que la FA de Gibraltar devait commencer les travaux du nouveau stade national sur le site du stade Victoria en 2020/2021, poursuivait le texte. En raison de la pandémie de Covid-19, ces travaux ont naturellement été retardés et, par conséquent, l'UEFA a autorisé le maintien de l'exemption jusqu'à la fin de la campagne de la Ligue des Nations 2022, qui s'est terminée le mois dernier lorsque Gibraltar a affronté la Géorgie. La FA de Gibraltar est maintenant heureuse de confirmer que les plans de construction du nouveau stade national sont à un stade avancé, les processus de planification respectifs devant commencer avant la fin de cette année, et sous réserve d'approbation, sa construction devrait commencer dans la deuxième moitié de l'année prochaine (2023)."

Gibraltar est une très jeune sélection puisqu’elle a été reconnue seulement en 2013 par l’UEFA et en 2016 par la Fifa. Alors que des grandes villes du sud de l’Espagne (Séville, Malaga) sont plus proches, la décision de jouer au Portugal n’a pas filtré. L'Estadio do Algarve peut accueillir 30.000 personnes. Il avait été construit pour l'Euro 2004, sans trouver de club résident depuis.