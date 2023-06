Equipe de France: Kolo Muani, Diaby, Dembélé… le mercato des Bleus s’annonce agité

À l’image de leur capitaine Kylian Mbappé, plusieurs joueurs de l’équipe de France sont courtisés cet été et pourraient être la cible de gros transferts. Le secteur offensif semble particulièrement concerné. RMC Sport dresse une revue d’effectif non exhaustive des Bleus.

"Je peux vous dire qu'il y a aussi pas mal d'autres joueurs internationaux qui sont concernés par ce mercato". Inévitablement interrogé sur la situation de Kylian Mbappé, le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a assuré ce jeudi en conférence de presse que des mouvements impliqueront plusieurs de ses joueurs cet été. RMC Sport fait le point, non exhaustif, sur le mercato des Bleus.

Kylian Mbappé veut rester au PSG. L’attaquant des Bleus l’a encore répété avec force ce jeudi en conférence de presse. En début de semaine, après l’envoi de sa lettre au club parisien pour indiquer qu’il ne lèverait pas son option pour la saison 2024-2025, Luis Campos l’a appelé pour prendre la température. Le capitaine des Bleus lui a tenu le même discours. Le conseiller football du PSG se demandait notamment s’il allait devoir combler un vide dans le coulor gauche de l’attaque parisienne. Il n’en n’aura pas besoin. Le Real Madrid est lui attentif à ce dossier et son évolution, tandis qu’à Doha, on espère que Mbappé ne sera pas inflexible et changera d’avis quant à une prolongation au PSG.

Randal Kolo Muani pourrait lui être l’un des transferts phares de l’été. Presque tous les grands clubs européens se sont renseignés sur les conditions de sortie de l’avant-centre de l’Eintracht Francfort. Le club attend au moins 80 millions d’euros pour son joueur. Parmi eux, le Bayern Munich, Manchester United et le PSG le suivent depuis un moment, alors que le Real Madrid semble aussi sur le coup.

La situation devrait donc s’accélérer après le rassemblement des Bleus, qui s’achève lundi soir. "Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. Oui, pourquoi pas’, a-t-il reconnu cette semaine en conférence de presse.

Au terme d’une saison décevante sur le plan collectif, Youssouf Fofana a plusieurs courtisans. Parmi eux, l’Inter Milan, l’AS Rome ou encore West Ham. Si le milieu de 24 ans n’est pas fermé, il apprécie la Premier League. L’AS Monaco, qui ne devrait pas disputer de compétition européenne la saison prochaine (à moins que le TFC ne soit privé de Ligue Europa) n’a pas communiqué de prix mais attend au moins 35millions d’euros pour un joueur dont il reste deux ans de contrat.

Également issu de la génération 1999, Moussa Diaby est aussi lié à son club, le Bayer Leverkusen, jusqu’en 2026. 50 millions d’euros sont espérés pour un élément qui s’est encore distingué lors du dernier exercice. Deux équipes semblent particulièrement intéressées : Newcastle et Arsenal, qui avait fait une proposition ferme le dernier jour du mercato estival 2022.

Sur le côté, Ousmane Dembélé est toujours en négociation avec le FC Barcelone pour une prolongation jusqu’en 2027, alors que son contrat prend fin au terme de la prochaine saison. Le joueur a la confiance de son coach actuel et apprécie le club, avec lequel il vient d’être champion d’Espagne, malgré une nouvelle blessure qui l’a éloigné des terrains près de trois mois. Mais il aura des offres d’autres clubs européens, d’autant que sa clause passe de 100 à 50 millions d’euros jusqu’au 31 juillet. Une somme à partager entre le joueur et l’agent.

Blessé et forfait pour ce rassemblement, Adrien Rabiot est toujours la cible de Manchester United, comme la saison passée. D’autres clubs surveillent ce dossier, alors que la Juventus ne disputera pas la Ligue des champions à l’automne prochain et a donc moins de chance de parvenir à le faire prolonger. L’ancien Parisien sera officiellement libre de tout contrat à la fin du mois.

En fin de contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram ne manque de courtisans. Son avenir se situe entre l’Italie, où il est né quand son père évoluait à Parme, et Paris. Le PSG lui fait une cour assidue. Thuram représente une belle opportunité pour Paris de se renforcer tout en gardant des liquidités pour faire venir Victor Osimhen et Bernardo Silva. En Serie A, l’AC Milan est également très intéressé par l’international français.