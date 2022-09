Euro 2024: les chapeaux complets pour le tirage au sort des éliminatoires

Plombée par ses mauvais résultats en Ligue des nations, la France ne sera pas dans le chapeau des têtes de série pour le tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 en Allemagne. Les groupes seront connus le 9 octobre.

La France risque de faire face à une grosse nation du football européen. Les six chapeaux du tirage au sort des éliminatoires de l'Euro 2024 sont connus, grâce aux résultats des derniers matchs de groupes de la Ligue des nations dans cette trêve internationale de septembre.

Quel est le lien entre les deux compétitions? Les classements des groupes de la Ligue des nations déterminent la composition des chapeaux pour le tirage au sort. Celui-ci est prévu dimanche 9 octobre, 12h00, à Francfort. 53 équipes y participent (l'Allemagne, pays hôte, est exempte; la Russie est bannie de toutes les compétitions européennes).

Dix équipes sont dans le chapeau 1: les demi-finalistes de la Ligue des nations, les deuxièmes et les deux meilleurs troisièmes. Parce qu'ils sont les moins bons des troisièmes, les Bleus se retrouvent dans le chapeau 2. Ils pourront potentiellement se retrouver avec les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Belgique ou le Portugal, entre autres. Les quatre autres chapeaux sont constitués en reprenant la suite du classement général de la Ligue des nations.

Les éliminatoires de l'Euro 2024 se déroulent entre mai et novembre 2023. Le format: matchs aller-retour avec sept groupes de cinq équipes (A-G) et trois groupes de six équipes (H-J). Les deux premiers de chaque poule sont directement qualifiés pour la phase finale du tournoi. Les trois billets restants sont attribués dans des play-offs entre les meilleurs non-qualifiés des divisions A, B et C de la Ligue des nations.

Les chapeaux pour le tirage au sort:

· Chapeau 1: Pays-Bas, Croatie, Espagne, Italie, Danemark, Portugal, Belgique, Hongrie, Suisse, Pologne.

· Chapeau 2: France, Autriche, Tchéquie, Angleterre, Pays de Galles, Israël, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Écosse, Finlande.

· Chapeau 3: Ukraine, Islande, Norvège, Slovénie, Irlande, Albanie, Monténégro, Roumanie, Suède, Arménie.

· Chapeau 4: Géorgie, Grèce, Turquie, Kazakhstan, Luxembourg, Azerbaïdjan, Kosovo, Bulgarie, Îles Féroé, Macédoine du Nord.

· Chapeau 5: Slovaquie, Irlande du Nord, Chypre, Biélorussie, Lituanie, Gibraltar, Estonie, Lettonie, Moldavie, Malte.

· Chapeau 6: Andorre, Saint-Marin, Liechtenstein.