Italie-Angleterre: la "fierté" du petit nouveau Retegui, buteur pour ses débuts en sélection

Confronté à une pénurie d'attaquants, Roberto Mancini a lancé jeudi contre l'Angleterre Mateo Retegui, né en Argentine et meilleur buteur du championnat local. Si la Nazionale s'est inclinée (2-1), le petit nouveau a marqué pour ses débuts en sélection.

Il a répondu aux questions d'après-match en espagnol. Car il ne parle pas encore un mot d’italien. Mais qu’importe la langue, son émotion était bien perceptible. Surprise du groupe convoqué par Roberto Mancini pour le début des qualifications à l’Euro 2024, Mateo Retegui n’a pas laissé filer sa chance jeudi. Le sélectionneur de la Nazionale avait décidé d’aligner d’entrée cet attaquant de 23 ans, né en Argentine et actuel meilleur buteur du championnat local avec le Club Atlético Tigre, appelé pour pallier la pénurie d’avant-centres qui touche actuellement les champions d’Europe en titre.

Si la soirée s’est mal passée pour les hommes de Mancini, avec une défaite 2-1 à Naples contre l’Angleterre d'Harry Kane, Retegui a marqué des points. C’est lui qui a réveillé le public du stade Diego Armando Maradona, en relançant le suspense en début de seconde période. Joliment servi dans la surface par le Romain Lorenzo Pellegrini, il a fusillé Jordan Pickford d’un tir croisé imparable à la 56e minute. Un moment dont se souviendra longtemps le numéro 19, qui aura passé le reste de la partie à courir dans le vide, trop peu trouvé par un collectif azzuro en panne d’imagination.

"Mancini m'a dit de m'amuser"

"Je ne suis pas content parce que nous avons perdu un match très important. Il aurait été important de commencer par une victoire, mais je suis quand même content de mes débuts et de ce but. Il y avait un peu de nervosité au début, mais je suis heureux d'avoir débloqué la situation. J'attendais avec impatience cette convocation et quand Mancini m'a appelé, je me suis senti excité et fier. Je suis heureux d'être ici et de représenter l'Italie", a réagi au micro de Sky l’attaquant qui appartient à Boca Juniors, et qui s’est vu offrir la possibilité de représenter l’Italie grâce aux origines siciliennes de son grand-père.

"Mancini m'a dit de jouer calmement, d'attaquer les espaces et de m'amuser. Pour moi et ma famille, c’est une fierté de porter ce maillot, a-t-il souligné. Mes coéquipiers m’ont intégré en me montrant beaucoup d’affection. Maintenant, il faut continuer à travailler. Et le plus important, c’est de gagner le prochain match." Ce sera dès dimanche contre Malte (20h45), et ses chances d’enchaîner une deuxième titularisation sont réelles.

"Il est jeune et ça fait seulement trois jours qu'il est avec nous, mais nous croyons en lui, a confirmé Mancini après le revers face aux Three Lions. Il a de la qualité, et a besoin de connaître le football européen et italien. En première mi-temps, il a eu quelques difficultés, comme toute l'équipe, car il a eu peu de ballons. Mais c'était beaucoup mieux en seconde période. Il est resté positif et a marqué." En terre napolitaine, une nouvelle histoire d'amour entre un Argentin et l'Italie a peut-être débuté.