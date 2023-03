L'Angleterre outrée par le "massacre" de son hymne en Italie, la chanteuse présente ses excuses

Supporters et (quelques) médias anglais se sont offusqués de l’interprétation de leur hymne "God Save The King", jeudi avant le match Italie-Angleterre (1-2), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Son interprète s’est excusée avant d’expliquer avoir rencontré un problème technique.

"Recherchée pour massacre de l’hymne national." La chanteuse américano-italienne Ellynora fait l’objet de moqueries et de critiques nourries sur les réseaux sociaux britanniques pour son interprétation désastreuse de "God Save The King" jeudi avant le choc entre l’Italie et l’Angleterre (1-2), comptant pour les qualifications à l’Euro 2024. L’interprète a d’abord manqué l’ouverture du chant, semblant paniquer face à ce raté. Après avoir tenté de reprendre ses esprits, elle a laissé plusieurs blancs, paraissant en décalage avec la musique sous le regard incrédule des joueurs et du banc de touche anglais.

Un problème d'oreillette

Elle s’est expliquée, en larmes, auprès du Daily Mail à l’issue de la rencontre en indiquant avoir subi un problème technique avec son oreillette, ne lui renvoyant pas le son. "Je suis tellement en colère contre ce qui s'est passé parce que je voulais que ce soit parfait, mais ce qui s'est passé n'était pas de ma faute, a-t-elle déclaré. Je présente mes excuses à tous les fans anglais qui étaient au stade et ceux qui regardaient à la télévision, je suis mortifiée par ce qui s'est passé et je veux que les gens sachent que je n'étais pas irrespectueuse. C'était un tel honneur d'être invitée à chanter l'hymne national et j'étais tellement excitée à ce sujet. Je n'ai jamais rien chanté comme ça auparavant. Je suis plutôt un artiste pop, mais il y avait un problème de son sur le terrain."

Elle assure qu’elle était prête pour cette performance, finalement gâchée par un couac dont elle rejette la responsabilité. "J'avais répété l'hymne deux fois la veille du match, puis trois fois la nuit, mais en ce qui concerne la performance proprement dite, j'ai eu un problème avec mon oreillette, poursuit l'artiste. J'avais la musique dans mon oreille, puis elle s'est arrêtée et a recommencé, et je l'entendais deux fois, donc j'étais désynchronisée et c’était difficile pour moi de rattraper mon retard. J'ai vraiment fait de mon mieux pour résoudre le problème, mais je ne pouvais rien faire et je suis tellement en colère à ce sujet. J'essayais d'ajuster mon chant pour rattraper l'hymne dans le stade, mais il était trop tard."

Le message posté puis supprimé par Ellynora sur Instagram © Capture Instagram

Quelques secondes après le match, la chanteuse a publié un message sur Instagram: "Angleterre, j'espère que vous avez apprécié mon cadeau" avant de le supprimer rapidement après avoir réalisé que son interprétation était l’objet de railleries nourries. Elle comprend la colère des fans alors qu’elle avait minutieusement préparé l’évènement… pour lequel elle assure ne pas avoir été payée.

Elle assure ne pas avoir été payée pour sa prestation

"Cela s’est fait à la toute dernière minute, explique-t-elle. J'étais à Miami samedi pour la semaine de la musique quand j'ai reçu un appel me demandant si je pouvais chanter l'hymne national. J'ai dit que je pouvais parce que c'était un tel honneur et j'ai donc pris un avion pour revenir en Italie, puis j'ai conduit de Rome à Naples – j'ai tout financé moi-même et je n'ai pas reçu un sou pour cela. Cela m'a coûté plus de 3.000 euros et maintenant c'est arrivé. Je vais demander à mon manager d'écrire aux organisateurs pour expliquer à quel point j'étais déçue et en colère contre ce qui s'est passé." En guise de rattrapage, elle promet aux fans anglais de publier prochainement une version de "God Save The King" sur ses réseaux sociaux. Sans fausse note cette fois.