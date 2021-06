Slovaquie-Espagne: le csc complètement lunaire du gardien slovaque

Après un raté d'Alvaro Morata sur penalty, l'Espagne a ouvert le score contre la Slovaquie grâce à un improbable but contre son camp du gardien slovaque... qui a boxé le ballon façon volleyeur pour l'envoyer dans son propre but.

Alvaro Morata vit un véritable cauchemar dans ce tournoi mais il a visiblement transmis sa poisse au gardien slovaque. Dans un match entre l'Espagne et la Slovaquie couperet en vue de la qualification pour les huitièmes de finale de l'Euro 2021, Martin Dúbravka a simplifié la tâche... de ses adversaires espagnols.

Un geste de volleyeur

Sur une action qui a vu Pablo Sarabia trouver la barre transversale, l'affaire semblait pliée et on pensait encore avoir assisté à une occasion manquée de la Roja. Sauf que le ballon est parti en l'air et, à la retombée, le portier de Newcastle, retourné face au filet, a totalement loupé son intervention. Et a boxé la balle comme un volleyeur qui smashe pour... l'éjecter au fond de son but.

L'Espagne de Luis Enrique, dos au mur dans la course à la qualification avant le coup d'envoi, n'en demandait pas tant. D'autant qu'Alvaro Morata a raté un penalty en début de rencontre, butant sur... Martin Dúbravka, qu'on soupçonne d'avoir été contaminé par la malchance à ce moment précis. Un cinquième penalty d'affilée raté pour les Espagnols. A noter qu'il s'agit du troisième csc d'un gardien dans cet Euro.