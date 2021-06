Top 14: Biarritz n’a pas respecté la jauge contre Bayonne, la préfecture veut des sanctions

Lors du match de barrage de Top 14/Pro D2 entre Biarritz et Bayonne ce samedi, la jauge du stade et les gestes barrières n’ont pas été respectés. La préfecture a fait savoir son mécontentement et étudie d’éventuelles sanctions.

Le Biarritz Olympique a obtenu sa promotion en Top 14 en venant à bout de l’Aviron Bayonnais, ce samedi lors du match de barrage qui opposait les deux clubs basques. Mais la direction BO pourrait ne pas garder le sourire très longtemps, à cause du non-respect des gestes barrières tout au long du match.

Le stade Aguiléra, dont la jauge avait été fixée à 5 000 personnes, a notamment paru quasiment plein durant la rencontre. Mais la préfecture a noté d’autres infractions: "La police nationale a constaté de la vente d’alcool à emporter au sein du stade. De plus, les contrôles du pass sanitaire n’ont pas été systématiquement réalisés par le club à la fin des entrées dans le stade. Enfin, la fin du match a donné lieu à un envahissement du terrain, qui plus est, sans aucun respect des gestes barrières", a listé la préfecture des Pyrénées-Atlanqiques dans un communiqué publié dans la soirée.

Des sanctions adiministratives étudiées

En prévision de ce derby, le Biarritz Olympique s’était pourtant engagé auprès du Sous-Préfet à respecter toutes ces règles. "Le préfet des Pyrénées-Atlantiques condamne fermement ce manquement aux règles édictées, qui visent à endiguer la pandémie de la Covid-19, a écrit la préfecture. Il rappelle qu’il est de la responsabilité des organisateurs d’évènements, notamment sportifs, de faire respecter ces règles avant d’éviter une propagation du virus."

L’affaire pourrait ne pas en rester là pour le BO. "Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a saisi le procureur de la République de Bayonne et étudie les sanctions administratives susceptibles d’être prises", a indiqué la préfecture dans son communiqué.

Selon nos informations, comme prévu cette semaine, 5.000 billets ont bien été vendus, respectant ainsi la jauge pour un tel événement. Mais une panne électronique aurait eu lieu en raison de la forte chaleur. Dans ces conditions, des spectateurs sans billets seraient entrés dans l’enceinte. Le sous-préfet aurait quitté le stade à la mi-temps et le Ministère de l'Intérieur suivrait le dossier.