Ukraine-Angleterre: "On ne se contentera pas d'une demi-finale", prévient Maguire

Buteur ce samedi lors du quart de finale face à l'Ukraine (4-0), Harry Maguire a affiché ses ambitions après la rencontre. Le défenseur de l'Angleterre a indiqué que les Three Lions ne se "contenteront pas" d'une demi-finale, après avoir déjà perdu à ce stade lors de la dernière Coupe du monde.

L'Angleterre a livré une leçon de réalisme ce samedi, à Rome, pour se défaire de l'Ukraine (4-0) et rejoindre le dernier carré de l'Euro 2021, qui sera organisé à la maison, à Wembley. Solides défensivement, les Anglais ont profité des coups de pied arrêtés pour s'imposer.

"Je ne veux pas être rabat-joie mais on ne veut pas s'arrêter là "

Si Harry Kane a été élu homme du match grâce à son doublé, Harry Maguire a lui signé le but du break au retour des vestiaires (47e, 2-0), de la tête après un coup-franc de Luke Shaw.

"Nous avons une grande confiance dans le vestiaire. La première période a été difficile, mais je pense que le deuxième but nous a beaucoup apaisés. Nous méritions le troisième et quatrième ensuite ce soir, a estimé le défenseur de Manchester United. C'est un sentiment formidable, enchaîner deux demi-finales de rang dans des compétitions internationales est une grande réussite. Je ne veux pas être rabat-joie mais on ne veut pas s'arrêter là, nous voulons aller plus loin qu'en Coupe du monde. C'est un grand progrès que nous réalisons en tant que pays,"

Battue au stade des huitièmes de finale lors de l'Euro 2016 par l'Islande, la sélection anglaise avait échoué en demi-finale lors de la Coupe du monde 2018, perdant face à la Croatie. Mais Gareth Southgate, en place depuis novembre 2016, va avoir une nouvelle opportunité de décrocher un titre international, d'autant plus que l'organsiation du tournoi a bien fait les choses pour les Anglais avec un seul déplacement.

Désormais, c'est le Danemark, vainqueur de la République Tchèque ce samedi (2-1), qui se dresse sur la route de l'Angleterre. "Nous devons récupérer pour un autre gros match à venir. Le vestiaire sera heureux ce soir mais demai, à notre réveil, nous serons à nouveau concentrés, car ce groupe ne se contentera pas d'une demi-finale", a prévenu Maguire. Rendez-vous mercredi (21h) pour connaître donc le nom du deuxième finaliste de cet Euro, alors que l'Italie et l'Espagne se retrouveront ce mardi.