Basaksehir-La Gantoise: un triplé en trois minutes pour Gift Orban, le nouvel attaquant du moment

Le jeune attaquant nigérian, Gift Emmanuel Orban, qui enchaîne les buts à La Gantoise, où il évolue seulement depuis cet hiver, a marqué un triplé express contre Basaksehir en Ligue Europa Conférence (en direct sur RMC Sport Live 3).

En trois jours, Gift Emmanuel Orban a marqué sept buts. Et c'est en trois minutes que le jeune attaquant nigérian (20 ans) de La Gantoise a inscrit un triplé pour foudroyer Basaksehir, mercredi soir en match avancé des huitièmes de finale retour de la Ligue Europa Conférence. Une prouesse qui a fait passer le club belge de 0-0 à 3-0 sur la pelouse du stade Fatih-Terim d'Istanbul (en direct sur RMC Sport Live 3).

À 30:01, Gift Orban a été servi sur un plateau par Hyeon-seok Hong pour ouvrir le score d'un simple plat du pied gauche dans la surface turque. Dans la foulée, à 31:31, sa confiance lui a fait décocher une magnifique frappe lourde du droit à l'entrée de la surface. Puis à 33:25, il lui a fallu un peu de chance face au gardien pour conclure en beauté son moment de grâce. Assommée, l'équipe stambouliote a peu après concédé un quatrième but, cette fois signé Hugo Cuypers (37e).

Transféré lors du dernier jour du mercato d'hiver

Recruté par La Gantoise à la toute fin du dernier mercato d'hiver en provenance de Stabæk en Norvège, Gift Orban compte 12 buts en 9 matchs. Il a été le bourreau de Zulte-Waregem le 12 mars, en passant un quadruplé en l'espace d'une demi-heure (victoire 6-2). Avant, il s'était déjà distingué avec un but en sortie de banc contre Qarabag en barrages de la Ligue Europa Conférence, ce qui avait permis à son équipe d'arracher les tirs au but et la qualification.

À Stabæk, qui l'avait déniché au printemps dernier dans son pays natal au Bison FC, ses performances, entre juin et décembre 2022, étaient déjà impressionnantes: 19 buts et 7 passes décisives en 24 matchs. Pour profiter de son talent, le 5e du championnat belge a dû engager 3,3 millions d'euros le 31 janvier. Comme le rapporte La Libre, son entraîneur Hein Vanhaezebrouck avait estimé que le prix était trop élevé parce que l'opération s'était conclue lors du dernier jour du mercato. Tout compte fait, c'était peut-être cadeau.