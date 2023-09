Besiktas-Dynamo Kiev: Aboubakar a célébré son but devant Lucescu, qui avait tenu des propos polémiques sur les Africains

Pour célébrer son but inscrit avec Besiktas contre le Dynamo Kiev, Vincent Aboubakar a couru vers Mircea Lucescu. Ce dernier avait comparé le club turc à une "équipe nationale africaine".

Il a répondu avec un but... et une célébration. Vincent Aboubakar a offert la victoire 1-0 à Besiktas contre le Dynamo Kiev, jeudi en barrages retour de Ligue Europa Conférence, avec un super but dans la surface. Après avoir éliminé un premier joueur, l'attaquant camerounais de 31 ans a montré son agilité pour se jouer de deux défenseurs et battre le gardien d'une frappe croisée.

Vincent Aboubakar s'est alors précipité vers le bord du terrain et plus précisément le banc de touche du Dynamo Kiev pour célébrer son but. Malgré l'intervention du corps arbitral, craignant sans doute des débordements, l'ancien Lorientais a fait un geste révérencieux devant Mircea Lucescu, l'entraîneur adverse.

"Nous avons joué contre l'équipe nationale africaine"

Après le match aller, perdu 3-2 par l'équipe ukrainienne, Mircea Lucescu avait créé une controverse en déclarant: "Nous avons joué contre l'équipe nationale africaine, pas contre Besiktas. Des Gambiens, des Congolais, des Ghanéens, des Angolais..."

"Du coup ça passe aussi cette déclaration, y'a pas de souci?", s'était indigné l'international congolais Arthur Masuaku, coéquipier de Vincent Aboubakar.