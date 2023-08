Ligue Europa Conference: l’énorme dérapage de Lucescu sur Besiktas, une "équipe nationale africaine"

Dans le cadre des qualifications pour la Ligue Europa Conférence, le Dynamo Kiev recevait jeudi le Besiktas. Au terme d’une rencontre riche en buts, les Ukrainiens ont perdu la première manche 2-3. En conférence de presse, le coach du Dynamo Mircea Lucescu a tenu des propos polémiques en qualifiant Besiktas "d’équipe nationale africaine."

Ancien sélectionneur de la Turquie entre 2017 et 2019, Mircea Lucescu risque de ne plus laisser un bon souvenir dans une terre où il a aussi officié comme coach à Galatasaray et Besiktas. Aujourd’hui entraîneur au Dynamo Kiev, le technicien recroisait ce jeudi la route des Noirs et Blancs dans le cadre des qualifications pour la Ligue Europe Conférence.

À Bucarest, les Ukrainiens ont réussi à revenir au score deux fois, mais se sont finalement inclinés 2-3. À la fin du match, le coach roumain s’est illustré d’une bien mauvaise manière avec des propos polémiques: "Nous avons joué contre l'équipe nationale africaine, pas contre Beşiktaş. Des Gambiens, des Congolais, des Ghanéens, des Angolais…"

La réaction de Masuaku

Parmi les joueurs de Besiktas visés par Lucescu, sont certainement nommés Daniel Amartey, Omar Colley, Arthur Masuaku et Jackson Muleka, tous alignés d’entrée par l'entraîneur Senol Gunes. Le coach du Dynamo Kiev s’est aussi permis de faire un parallèle avec sa propre équipe: "Il est très difficile de jouer contre eux avec 11 joueurs formés dans le club. Ils ont profité de l'inexpérience de nos joueurs et ont marqué des buts. C’est une bonne équipe, ils ont fait de bons transferts." Sur les réseaux sociaux, Masuako a réagit à ces propos: "Du coup ça passe aussi cette déclaration, y'a pas de souci ?"

À noter que tous les joueurs qui ont commencé la rencontre sont des Ukrainiens, mais les entrants Diallo et Benito sont respectivement Sénégalais et Nigérian. Lucescu a également tenu à critiquer l’arbitrage du soir, et estime que son équipe a été lésée: "J'ai vu la ligne à la télévision dans notre but annulé. Notre joueur n'était pas hors-jeu. Le penalty accordé à Beşiktaş n'a pas été donné par un arbitre doté de bon sens. On ne peut pas se moquer d'une équipe." Le match retour entre les deux équipes aura lieu le 31 août en Turquie.