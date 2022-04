Feyenoord-OM: Rothen et Anelka expliquent pourquoi le titre en C4 est important pour les Marseillais

Dans l’émission Rothen s’enflamme, ce jeudi sur RMC, Jérôme Rothen et Nicolas Anelka ont estimé qu’un titre de l’OM en Europa Conference League ne devrait en aucun cas être galvaudé.

L’OM est à trois matchs d’un (nouveau) titre européen. Ce jeudi soir, les Marseillais se déplacent sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam en demi-finale aller d’Europa Conference League (21h) avec comme objectif une qualification pour la finale de cette toute nouvelle compétition européenne. Avant ce grand rendez-vous, Jérôme Rothen et Nicolas Anelka ont estimé qu’un éventuel titre ne devrait en aucun cas être galvaudé.

"On est pas au niveau des meilleures équipes européennes, donc il ne faut pas cracher sur une Conférence League. Que tu gagnes une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un championnat ou une Coupe d’Europe… Tu rentres dans l’histoire du club, a balayé Jérôme Rothen dans l’émission Rothen s’enflamme, ce jeudi sur RMC. C’est comme ça que tu marques l’histoire d’un club, ce n’est pas forcément en faisant de belles épopées et en te faisant éliminer en demi-finale!"

Rothen: "Ceux qui rigolent sont des frutrés et des jaloux!"

"On parle souvent de la communion avec les supporters, a poursuivi l’ancien Parisien, notamment vainqueur de la Coupe de France 2006 avec le PSG. A Marseille, s’ils gagnent ce titre-là, tu verras qu’il y aura une communion incroyable! Quand ils avaient gagné la Coupe de la Ligue (en 2010, ndlr), certains avaient rigolé (de l’engouement des supporters). Déjà, ceux qui rigolent sont des frustrés et des jaloux. Quand on joue dans un club et qu’on gagne des titres, l’adrénaline est à son max! J’ai encore les poils qui se dressent rien que d’y repenser. Quand tu gagnes un titre et que tu partages ça avec des gens que t’as rendu heureux, la fierté est à son summum."

Sur RMC, Nicolas Anelka a partagé l’avis de Jérôme Rothen. L’ancien joueur du Real Madrid ou de Chelsea compare un éventuel titre en Europa Conference League avec le sacre des Bleus en Ligue des nations, également une toute nouvelle compétition, à l’automne dernier. "Il n’y a pas de petit titre ou de petite Coupe. Au même titre que la Ligue des nations. Les gens disaient que ce n’était pas une grosse compétition. Malgré tout, ils ont été au bout et c’est toujours ça de pris."