Ligue Europa Conférence: 43 supporters d'Alkmaar interdits de stade après l'agression de supporters de West Ham

Le 18 mai, l'AZ Alkmaar et West Ham s'affrontaient dans le cadre de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conférence. Après la courte victoire des Londoniens, des supporters néerlandais ont attaqué les Anglais dans les tribunes. Via un communiqué, Alkmaar a annoncé que 43 supporters sont interdits de stade.

Le club néerlandais de première division (Eredivisie) AZ Alkmaar a émis jeudi soir 43 interdictions de stade, après que des hooligans ont attaqué des supporters de West Ham lors de la demi-finale retour de la Ligue Europa Conference, le 18 mai aux Pays-Bas.



"L'AZ a émis 43 interdictions de stade en réponse aux troubles de la semaine dernière. Cela concerne les personnes qui ont été impliquées dans la mauvaise conduite entourant la demi-finale européenne à Alkmaar", a déclaré le club dans un communiqué jeudi en fin de soirée.



Le club a confirmé qu'une enquête criminelle menée par les autorités néerlandaises était toujours en cours. La police néerlandaise a déjà procédé à l'arrestation de 14 personnes à la suite de cet incident. "Il n'est pas du tout exclu que d'autres interdictions de stade soient décrétées au niveau national", selon le communiqué.



Le club a également indiqué qu'il discutait de mesures "avec les autorités compétentes", avant le choc d'Eredivisie de dimanche contre le PSV Eindhoven. "Le point de départ est que les milliers de supporters bien intentionnés de l'AZ doivent pouvoir assister à un match agréable", a souligné le club.

12 incidents graves cette saison aux Pays-Bas

Les violences ont éclaté après le but de Pablo Fornals dans le temps additionnel, qui a offert la victoire (1-0) aux Hammers et assuré la qualification pour leur première finale européenne depuis 47 ans.



Des supporters de l'AZ encagoulés ont alors tenté de prendre d'assaut la zone réservée aux proches des joueurs et du staff de West Ham peu après le coup de sifflet final. L'entraîneur de West Ham, David Moyes, a admis avoir été inquiet pour la sécurité de sa famille.



Les Pays-Bas sont confrontés à une recrudescence de la violence dans le football, avec plus d'une douzaine d'incidents graves cette saison. En avril, le milieu de terrain de l'Ajax Davy Klaassen a été blessé à la tête par un briquet lancé par un supporter du Feyenoord Rotterdam depuis les tribunes.