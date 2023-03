Ligue Europa Conférence: trop fort pour Tiraspol, Nice file en quarts de finale

Vainqueur du Sheriff Tiraspol 3-1 jeudi à l’Allianz Riviera, l’OGC Nice a validé sans trop peiner son ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence.

L'OGC Nice peut continuer à rêver d’Europe. Dernier représentant français sur la scène européenne, le Gym n’a pas eu à trop forcer son talent pour écarter de son chemin le Sheriff Tiraspol jeudi soir en huitième de finale de Ligue Europa Conférence. Vainqueurs 1-0 en Moldavie il y a une semaine, les Aiglons ont fini le job en s’imposant 3-1 à l’Allianz Riviera grâce à des buts de Laborde (30e), Moffi (53e) et Brahimi (79e).

Pour la troisième fois de son histoire, l’OGC Nice disputera les quarts de finale d’une Coupe d’Europe (tirage au sort ce vendredi à 14h, sur RMC Sport). Le club azuréen n’avait pas atteint un tel niveau depuis les quarts de la Coupe des clubs champions (l’ex-Ligue des champions) en 1960, autant dire une éternité (l'autre quart en C1 était en 1957). Avec ce succès, Nice signe aussi un 12e match de rang sans défaite toutes compétitions confondues. Toujours invaincu depuis qu’il a pris les commandes de l’équipe en début d'année, Didier Digard tentera d’amener les Aiglons dans le dernier carré. Pas mal pour des débuts comme entraîneur...

La belle journée de Kephren Thuram

Si l’équipe moldave avait un but à remonter au coup d’envoi, les spectateurs de l’Allianz Riviera ont vite constaté qu’elle était relativement limitée. Et qu’avec un peu de sérieux, la qualif' devrait être largement à la portée des Aiglons. Après une entame de match sans occasion, il faut attendre la 25e minute pour voir la première banderille signée Aaron Ramsey. Mais puisque Kephren Thuram est le Niçois du jour avec sa première convocation chez les Bleus, c’est de ses pieds que vient l’ouverture du score. Sur une passe lumineuse, le frère de Marcus sert Gaëtan Laborde qui trompe Koval d’une somptueuse balle piquée (1-0, 30e).

Au retour des vestiaires, Terem Moffi, après un petit exploit en solitaire, croit mettre le Gym à l’abri (2-0, 53e). Mais un moment de déconcentration dans la foulée du but permet à Tapsoba de marquer et à son équipe de garder (un mince) espoir (2-1, 55e). La marche est toutefois trop haute et Nice se libère en fin de rencontre grâce à Billal Brahimi, opportuniste après une reprise de Moffi sur le poteau (3-1, 79e). Du beau travail. Prochain rendez-vous, dimanche (15h), à domicile face à Lorient pour le compte de la 28e journée de Ligue 1.