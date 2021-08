Mission accomplie pour Rennes, qualifié pour la phase de poules de la Conference League

Le Stade Rennais sera bien au rendez-vous des poules de la toute nouvelle Europa Conference League. Le club breton a décroché son billet pour la troisième Coupe d'Europe en éliminant Rosenborg en barrage (2-0 à l'aller, 3-1 au retour).

Un parfum d'Europe flottera bien dans l'air breton cette saison. Vainqueur à l'aller dans un Roazhon Park bouillant (2-0), le Stade Rennais s'est imposé ce jeudi en barrage retour à Rosenborg (3-1) et a donc validé son billet pour la phase de poules de la toute nouvelle Europa Conference League.

Les joueurs de Bruno Genesio ont confirmé leur ascendant pris à l'aller en rentrant au vestiaire avec deux buts d'avance à la pause: le premier signé Romain Del Castillo dès la 6e minute, sur une déviation de Sehrou Guirassy ; le deuxième par Nayef Aguerd à la 41e, de la tête pour reprendre un corner.

Premier but en pro pour Abline

En deuxième période en revanche, Rennes a tremblé. Et pas seulement en encaissant un penalty transformé par Vecchia (68e) pour une sortie en retard d'Alfred Gomis sur Holm. L'équipe norvégienne, sentant son adversaire friable, a tenté d'exploiter son temps fort en allant au contact. En vain. Car le Stade Rennais a repris ses esprits.

Le soulagement est venu du minot Matthis Abline, 18 ans, entré en jeu à la place de Guirassy à la 76e et qui a marqué son tout premier but en professionnel... seulement cinq minutes plus tard, servi par Martin Terrier et qui a signé ensuite un joli enchaînement contrôle-frappe puissante. Abline qui a pris un énorme tampon en toute fin de match de la part du gardien adverse, sorti dans ses pieds et venu lui asséner un énorme coup de genou en pleine course.

Avant d'affronter Angers ce week-end pour la quatrième journée, Rennes va donc attendre le verdict du tirage au sort pour connaître ses adversaires en phase de poules de cette Conference League. Rendez-vous ce vendredi, à 13h30 sur RMC Sport 1.