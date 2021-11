Rennes: Genesio se félicite du niveau de son équipe mais reste prudent

Opposé ce jeudi au Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence (à 18h45, sur RMC Sport), le Stade Rennais n’a plus perdu depuis septembre dernier, toutes compétitions confondues. Au micro de RMC Sport, l’entraîneur Bruno Genesio s'est félicité du niveau de jeu élevé affiché par son équipe depuis quelques semaines.

Que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europe Conférence, le Stade Rennais se porte bien. Dès ce jeudi, le club français aura l’occasion de se qualifier pour les phases finales de la compétition. Il suffirait d’un match nul face au Vitesse Arnhem (à 18h45) pour voir ce cas de figure se produire.

Au micro de RMC Sport, l’entraîneur Bruno Genesio s’est exprimé sur le niveau de son équipe qui est loin de le surprendre: "Impressionné non parce que je nous savais capable de le faire. Surpris non plus parce qu’on travaille beaucoup pour ça".

Mais le Français a admis qu’il ne s’attendait pas forcément à voir son équipe performer aussi tôt: "Peut-être que sur les deux derniers matchs, on a atteint un niveau qu’on ne pensait pas atteindre aussi vite. Maintenant, ce qui est important, c’est de garder ce niveau et d’être capable de le reproduire le plus souvent possible".

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en exclusivité l'Europa Conference League

"On joue comme on s’entraîne"

Selon l’ancien coach de Lyon, les performances de Rennes ces dernières semaines ne sont que le reflet de ce qui est travaillé à l’entraînement: "Je dis souvent, on joue comme on s’entraîne et c’est le cas en ce moment. Maintenant, on sait aussi que c’est fragile donc il faut garder tous ces ingrédients-là".

Mais pour Genesio, hors de question de se croire invincible malgré la bonne série de son équipe (9 victoires sur les 11 derniers matchs toutes compétitions confondues): "Ce qui pourrait la casser (cette série), c’est justement de se croire imbattable et se dire qu’il suffira de rentrer sur le terrain, de mettre le maillot du Stade Rennais pour s’imposer, notamment à domicile. Il faut lutter contre ça".

Pour rappel, les Rennais seront opposés à Lorient le week-end prochain en championnat.