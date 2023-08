Rijeka-Lille: sur quelle chaîne suivre le barrage retour de Conference League

Le LOSC se déplace ce jeudi (20h15) en Croatie pour y défier Rijeka lors du match retour des barrages de Conference League. Vainqueurs à l'aller (2-1), les Dogues espèrent terminer leur travail et valider leur qualification pour la phase de groupes.

Sauvé par le jeune Leny Yoro à l'aller, Lille a signé une précieuse victoire contre Rijeka (2-1) lors du premier match des barrages de Conference League. Les joueurs de Paulo Fonseca doivent finir le travail ce jeudi lors d'un duel piège en Croatie. L'affiche européenne des Dogues est à suivre en exclusivité à partir de 20h15 sur RMC Sport 1.

La rencontre disputée dans la chaude ambiance du stade Rujevica est également à voir sur la chaîne Twitch RMC Sport et sur les chaînes BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Le duo composé de Jérôme Sillon et Jean-Luc Vasseur sera aux commentaires.

Première pour Umtiti?

Remplaçant le week-end dernier en Ligue 1, Samuel Umtiti figure pour la deuxième fois consécutive dans le groupe lillois pour ce déplacement en Croatie. Le champion du monde 2018 peut ainsi prétendre à une première apparition avec sa nouvelle équipe après son départ du Barça cet été.

Souvent annoncé partant lors du mercato, Jonathan David est toujours bien là. Malgré un bon de sortie de sa direction, le buteur canadien semble parti pour terminer la saison avec le LOSC. Passeur décisif à l'aller contre Rijeka et déjà auteur de deux buts en Ligue 1, l'attaquant de 23 ans va tenter d'enchaîner ce jeudi.

Mise en difficulté par Lorient (défaite 4-1) dimanche dernier, la défense des Dogues doit se reprendre et pourrait même envoyer le club nordiste au prochain tour de la C4. C'est simple, si Lille ne prend pas de but ce jeudi, l'équipe jouera les poules de la Conference League.