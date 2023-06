West Ham: Emerson, premier joueur à remporter toutes les Coupes d’Europe

Emerson Palmieri (28 ans), arrière gauche de West Ham, est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter toutes les Coupes d’Europe après le sacre des Hammers en Conference League, mercredi face à la Fiorentina.

Emerson Palmieri (28 ans) est un européen convaincu. Le latéral gauche de West Ham est devenu le premier joueur de l’histoire à remporter toutes les Coupes d’Europe, mercredi après le sacre des Hammers en finale face à la Fiorentina (2-1). Après la Ligue Europa en 2019, la Ligue des champions en 2021 et la Supercoupe de l’UEFA (2021) avec Chelsea, le Brésilien de naissance devenu international italien (30 sélections) a ajouté à son palmarès la dernière née de la confédération européenne à son palmarès.

Et maintenant la Ligue des nations?

Il prolonge son amour des compétitions organisées par l’UEFA avec sa sélection puisqu’il était également dans l’équipe sacrée championne d’Europe en 2021. Il pourrait encore compléter sa collection en juin puisque la Nazionale va disputer le Final Four de la Ligue des Nations (demi-finale contre l’Espagne, le 15 juin).

Né et formé à Santos (Brésil), le latéral gauche a rejoint l’Europe en 2014, en s’engageant avec Palerme (2014-2015), puis l’AS Rome (2015-2017) sous forme de prêt avant d’être définitivement recruté par les Romains en janvier 2017. Il a ensuite rejoint Chelsea un an plus tard (janvier 2018) contre 20 millions d’euros.

Quelques semaines après avoir remporté la Ligue Europa, il a été prêté à l’OL pour la saison 2021-2022 (36 matchs) lors de laquelle il a connu l’élimination en quarts de finale de la Ligue Europa… face à West Ham. Un club qu’il a rejoint l’été suivant contre 15 millions d’euros en provenance de Chelsea. En concurrence avec Aaron Cresswell sur le côté gauche de la défense, il a disputé 34 matchs sous les ordres de David Moyes.

Ce nouveau trophée pourrait trouver une place à part sur le corps du joueur. Emerson s’est déjà fait tatouer ceux de la Ligue des champions et de l’Euro sur son mollet droit. La Conference League, compétition créée lors de la saison 2021-2022, est moins prestigieuse mais elle permet à West Ham, seulement 14e de Premier League, de s’offrir une qualification en Ligue Europa.