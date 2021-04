Arsenal-Slavia Prague: le contre éclair des Gunners joliment conclu par Pépé

D'un joli ballon piqué, Nicolas Pépé a donné l'avantage à Arsenal ce jeudi face au Slavia Prague en quart de finale aller de la Ligue Europa. Mais les Gunners ont été repris au bout du suspense.

Mauvaise opération pour Arsenal. Alors qu'ils pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score à la 86e minute de jeu, les Gunners ont finalement été tenus en échec par le Slavia Prague (1-1), ce jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa. Toujours aussi surprenants, les Tchèques n'ont jamais abdiqué à l'Emirates Stadium. Ils sont parvenus à égaliser au bout du suspense, dans la quatrième minute du temps additionnel.

Arsenal n'a pas tenu

Sur un ultime corner, le défenseur Tomas Holes s'est arraché au second poteau pour marquer de la tête (90e+4). Un peu plus tôt, Nicolas Pépé avait donné l'avantage aux siens au terme d'un contre éclair. Sur un long dégagement plein axe de Granit Xhaka, Pierre-Emerick Aubameyang a hérité du ballon et a lancé son coéquipier ivoirien dans la profondeur. L'ancien joueur de Lille, souvent critiqué pour son manque d'efficacité depuis son arrivée en Angleterre, a dépassé son défenseur, avant de piquer un petit ballon de l'extérieur du gauche pour ajuster Ondrej Kolar.

Mais comme souvent, Arsenal n'a pas réussi à garder jusqu'au bout son avantage et se retrouve dans une position pour le moins délicate avant le match retour programmé jeudi prochain en République tchèque.

