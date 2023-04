AS Roma – Feyenoord : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Une semaine après les rencontres de la phase aller, la Ligue Europa est déjà de retour. Dans son antre du Stadio Olimpico, l’AS Roma accueille Feyenoord. Voici l’heure et la chaîne pour suivre la rencontre en direct.

A la mi-temps de cette double confrontation, le Feyenoord Rotterdam mène sur le score de 1 but à 0, grâce à sa victoire acquise au match aller sur un but de son milieu de terrain Mats Wieffer peu avant l’heure de jeu.

Offre RMC Sport Regardez le match ! Profitez de l'offre RMC Sport pour voir le match ! J'en profite

Dominants dans le jeu, les joueurs hollandais ont su résister aux assauts des romains pour ne pas encaisser de but à l'issue de ce premier acte. Pour cette deuxième manche, les joueurs du Feyenoord ambitionnent à nouveau de garder leur cage inviolée. Une performance qui leur permettrait alors de se qualifier pour le prochain tour afin de retrouver l’équipe allemande de Leverkusen ou le club belge de l’Union Saint-Gilloise. Pour ce match retour, Jose Mourinho, l'entraîneur de l’AS Roma pourrait être tenté de titulariser la doublette Dybala – Abraham pour animer les offensives du club italien. En face, l'entraîneur Arne Slot misera à nouveau sur la solidité défensive de son équipe, en grande forme en Eredivisie avec une place de premier et 8 points d’avance sur l’Ajax Amsterdam, son principal rival. Dans la partie suivante, on vous dit tout sur l’heure et la chaîne de diffusion de cette rencontre entre l’AS Roma et le Feyenoord Rotterdam.

AS Roma – Feyenoord : à quelle heure ?

Ce duel retour entre l’AS Roma et Feyenoord est à retrouver ce jeudi dès 21 heures depuis la chaîne RMC Sport 5. Si vous n’êtes pas encore abonné à une offre permettant d’accéder aux canaux de RMC Sport, le groupe propose une offre couplant les 15 canaux de RMC Sport et les 10 chaînes du groupe beIN SPORTS. Cette offre, proposée au tarif de 29 euros par mois avec un engagement de durée de 12 mois est aussi accessible sans engagement.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.